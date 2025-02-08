備份Instagram限時動態到iPhone要這樣做　花點時間但回憶很珍貴

日前 Meta 官方宣布將於 2025 年 1 月 14 日關閉旗下 Meta Spark 濾鏡創建平台，這代表所有在 Meta 和 Instagram 上，由第三方創作者或使用者開發的臉部濾鏡或 AR 濾鏡將隨之下架，未來剩下官方濾鏡能夠使用，雖然 Meta 官方表示，用戶儲存在典藏中的濾鏡照片及影片，都將按照原樣保存於帳號裡。



（meta）

不過近日有不少網友表示，自己的典藏限時動態變成黑畫面且出現「無法顯示這則限時動態」，對此，為了以防萬一建議盡早將珍貴的回憶下載下來！

另外，透過 Instagram App 將限時動態下載下來儲存至iPhone手機裝置後，許多人第一直覺認為其儲存位置會在照片 App 的影片資料夾中，但找了半天卻找不到檔案，實際上這些限動內容被存放在「檔案 App–iCloud 雲碟–下載項目」資料夾中，甫下載下來的檔案為 Zip 壓縮檔，點擊後即可解壓縮開啟與隨時查看。

備份Instagram限時動態到iPhone裏可以這樣做：

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步驟 1：首先，開啟 Instagram 後點擊右下角的「大頭照」個人頁面，接著選擇右上角的「選單」圖示。

備份Instagram限時動態可以這樣做（T客邦提供）

步驟 2：再來， 於搜尋框中輸入「下載」。

備份Instagram限時動態可以這樣做（T客邦提供）

步驟 3：選擇「下載資訊」的選項。

備份Instagram限時動態可以這樣做（T客邦提供）

步驟 4：下一步選擇「下載或移轉資訊」。

備份Instagram限時動態可以這樣做（T客邦提供）

步驟 5：接著畫面會跳轉到你的帳號或個人檔案頁面，這裡選擇所要下載的平台帳號即可。

備份Instagram限時動態可以這樣做（T客邦提供）

步驟 6：再來會詢問所要取得的資訊量，如若只是要將限動下載下來，那麼這裡點擊「部分資訊」即可。

備份Instagram限時動態可以這樣做（T客邦提供）

步驟 7：下拉點選「Content（內容）」，並點擊「繼續」。

備份Instagram限時動態可以這樣做（T客邦提供）

步驟 8：選擇要將限動副本下載到 iPhone 裝置或轉移到其它雲端服務中，如Google Drive。

備份Instagram限時動態可以這樣做（T客邦提供）

步驟 9：再來點入「日期範圍」，選擇要下載哪些年月份的 IG 限動。

備份Instagram限時動態可以這樣做（T客邦提供）

延伸閱讀：iOS 18照片App大改版不習慣？輕鬆6步驟回到過去介面還能個人化（點擊連結看全文）

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步驟 10：最短可選擇近一周或所有時間，這裡示範下載「去年」的限時動態，選擇後按下「儲存」。

備份Instagram限時動態可以這樣做（T客邦提供）

步驟 11：完成後點選「建立檔案」。

備份Instagram限時動態可以這樣做（T客邦提供）

步驟 12：需要等待數分鐘處理時間直到頁面裡出現「下載」選項 。

備份Instagram限時動態可以這樣做（T客邦提供）

步驟 13：為了保障帳戶安全，會需要輸入密碼以繼續，最後在跳出的確認視窗中點擊「下載」便完成。

備份Instagram限時動態可以這樣做（T客邦提供）

步驟 14：接著點入「檔案」App，選擇下方的「最近項目」頁面找到「instagran - 用戶名稱」的 zip。

備份Instagram限時動態可以這樣做（T客邦提供）

步驟 15：點擊該 zip 檔後即可解壓縮成資料夾，點入後選擇「media」資料夾。

備份Instagram限時動態可以這樣做（T客邦提供）

步驟 16：接著點入「stories」資料夾。

備份Instagram限時動態可以這樣做（T客邦提供）

步驟 17：這裡便能看到其下載下來的過去 12 個月的限動，會以月為單位分類至各資料夾中。

備份Instagram限時動態可以這樣做（T客邦提供）

步驟 18：點入後即可看到當月曾發布在 IG 限時動態的所有影片或相片。

備份Instagram限時動態可以這樣做（T客邦提供）

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【本文獲「T客邦」授權轉載。】