遊日必用｜成田機場實試清散銀神器｜日本旅行購物特別多「零頭」，臨走最頭痛的必數荷包內那些重甸甸的日圓硬幣。有人會選擇去扭蛋、有些人就會「數神沙」買零食，務求在登機回港前用完。另外，有時儲起硬幣想下去去日本再用，出發前又往往會漏帶，結果家裡就堆積了很多無用的外國硬幣。記者實測網民推薦，在日本車站、機場都能找到的「清散銀神器」Pocket Change 兌換機，不收手續費輕鬆幫你清硬幣，全數轉入Suica卡成為電子貨幣，以後每次去完日本、一定要用這個服務！



Pocket Change是一部把現金兌換成電子貨幣的兌換機，在日本多個主要機場、車站都有設置，不只是硬幣，連紙幣都可以放入去兌換成電子貨幣，更支援日元、港元、人民幣、美元等10種貨幣（部分只支援紙幣）。

支援日圓、美金、歐元、人民幣、韓圓、台幣、新加坡幣、港幣、泰銖、越南盾此 10 種幣種。



設置地方：關東（成田機場、羽田機場、JR上野）、北海道（新千歲機場、JR札幌）、仙台、名古屋、關西國際機場、廣島、九洲等多個地方



詳細設置地址：按此進入

（陳錦洪 攝）

Pocket Change最大的特點是無手續費，只有匯率，因此如果入日圓再充值到Suica卡上時，入多少充多少，完全沒有手續費扣除。但是入外幣或兌換外幣電子貨幣的話，就有匯率差異，匯率按地區和當時價格而定，用家兌換前要先留意匯率是否適合。另外，兌換的電子貨幣也不只有充值Suica卡，更可以兌換成Google Play gift card、Webmoney、WeChat（人民幣）等，但記者比較建議充值到Suica卡，因為沒手續費、匯率問題，留在下次去日本使用更划算。（提醒夜機回港人士，此機入夜後有機會因錢箱爆滿而暫停服務。）

簡單3步兌換

只要在螢幕上點擊開始兌換，之後就會見到入現金畫面：

Step 1. 將硬幣與紙幣放入，可以將不同幣種的硬幣與紙幣同時放入，可以同時放入多個硬幣

Step 2. 把想兌換的現金都放入後，就可以選擇想兌換的電子貨幣或將散紙捐贈給福利機構。

Step 3. 記者實測充值到 Suica 卡，只要把 iPhone 放到拍卡處就完成充值，非常方便。