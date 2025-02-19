遊日旅客好消息！Suica 實體卡終於將於 3 月 1 日 起重新發售，對於經常往來日本的旅客來說無疑是一個好消息。自 2023 年起，由於全球半導體短缺問題，Suica 和 PASMO 的無記名卡一度停止發行，只允許發售部分特定類型的記名卡或定期券。重新發售後，就不再煩惱手機能否加卡。



Suica 和 PASMO 是日本最常見的兩種交通 IC 卡，主要用於支付地鐵、JR 線、巴士等交通工具，同時也能在便利商店、餐廳及部分自動販賣機使用。這些 IC 卡的普及程度極高，幾乎是日本人日常生活的一部分，也是不少遊客到訪日本時的必備支付工具。

2023 年初，受全球半導體短缺影響，JR 東日本公司不得不在 2023 年 6 月起暫停發行無記名式的 Suica 卡，僅保留記名卡及定期券的銷售，但是對於許多短期來日的遊客造成不便，特別是那些無法使用日本版 Apple Pay 或 Google Pay 綁定 Suica 的遊客。他們在機場或地鐵站往往難以購買實體 Suica 卡，只能改用一次性車票或其他支付方式，大大降低了交通便利性。

Suica 無記名卡重新發行

隨著全球半導體供應逐步穩定，JR 東日本宣布，將從 2025 年 3 月 1 日起全面恢復所有 Suica 和 PASMO 版本的發售，包括最受遊客歡迎的無記名式 Suica。

對比手機 Suica 卡，實體 Suica 仍有其獨特優勢，無需綁定信用卡，實體 Suica 卡可以直接在機場、地鐵站、便利商店等地以現金儲值，使用上更加靈活。另外，更可避免手機沒電的困擾，雖然手機版 Suica 非常方便，但如果手機沒電或發生故障，就無法順利進站。實體 Suica 則完全獨立於手機運作，確保無論手機狀態如何，都能正常使用。

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如何購買 Suica 實體卡？

從 3 月 1 日起，遊客將可以在以下地點重新購買 Suica 和 PASMO：

• JR 東日本各大車站（自動售票機、人工櫃檯）

• 機場交通櫃檯（例如成田機場、羽田機場）