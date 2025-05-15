八達通App5月底推泰星馬越境外叫車　免額外註冊+港幣付款6大特色

八達通App境外叫車｜八達通App將於5月下旬推出境外叫車服務——「Call車易」境外服務公眾體驗版，覆蓋範圍包括泰國、新加坡、馬來西亞及越南4地，大家以後到這些熱門旅遊國家旅行時，無需額外下載當地叫車App，便可輕鬆Call車！小編為大家整理「Call車易」6大特色，以及Call車教學，詳情即睇下文了解！



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八達通宣布，將於5月下旬在八達通App內新增境外叫車服務八達通「Call車易」（境外） 服務公眾體驗版，首階段服務將覆蓋泰國、新加坡、馬來西亞及越南。八達通日後更會在這些熱門旅遊地區推出不同Call車優惠，吸引用戶使用。

八達通交通業務主管鄧翠珊指，新功能是為了讓市民在境外旅行時可在大家熟悉的八達通App內Call當地著名車隊，為用戶提供更多元化的服務和體驗，進一步便利市民出行。八達通交通業務部副總經理吳啟東補充，除了即將登場的境外Call車服務外，亦積極考慮開拓本地Call車服務，並已展開與不同的士車隊的洽談，為市民提供更多選擇。

八達通交通業務部副總經理吳啟東（左）表示，積極考慮開拓本地Call車服務，並已展開與不同的士車隊的洽談，為市民提供更多選擇。（廖雁雄 攝）

八達通對港人來說一點都不陌生，然而八達通「Call車易」（境外）服務公眾體驗版又有什麼吸引之處？小編為大家整理以下6大特色！

八達通「Call車易」6大特色

八達通App境外叫車特色【1】無需下載額外Call車App

大家以往到泰國、新加坡、馬來西亞及越南等地方旅行，使用叫車服務需要額外下載當地的Call車App，並需註冊登記個人信息。

八達通「Call車易」（境外）服務公眾體驗版推出後，在外地叫車便無需額外下載其他App，大家只要使用八達通App便可即時於境外Call車，節省手機容量之餘，也不用提前下載或提供當地電話號碼。

八達通App境外叫車特色【2】無需額外註冊 保障個人私隱

此外，大家旅行時下載當地Call車App，很多時候都需要使用個人信息或支付資料註冊賬號。八達通「Call車易」則無需額外登記，大家只要使用平時熟悉的八達通App及開通八達通賬戶，就可使用Call車服務，更加安全可靠。

八達通App境外叫車特色【3】即時匯率 以港幣支付

八達通「Call車易」（境外）服務公眾體驗版可透過八達通App以港幣支付，並即時更新銀行匯率，大家Call車時便不用自行計算外幣兌換價，旅行經費一目了然。

八達通「Call車易」（境外）服務公眾體驗版，透過八達通App以港幣支付。（廖雁雄 攝）

八達通App境外叫車特色【4】支援繁體中文

現時泰國、新加坡、馬來西亞及越南等地區的Call車App，介面僅支援當地語言或英文，八達通「Call車易」則可以選擇繁體中文，港人在操作上更加得心應手。

八達通App境外叫車特色【5】支援廣東話客服

旅行時如果用當地的Call車服務遇到問題，如司機去錯地方、兜路等，售後客服一般都以英語或本地語聯絡，可能會出現言語不通的情況。八達通「Call車易」則可提供廣東話售後客服支援，為用家處理疑難。

八達通App境外叫車特色【6】可選擇喜歡的車型

八達通與當地叫車服務平台合作，並且會不斷增加合作伙伴，所以大家使用八達通「Call車易」時，可因應個人需要，選擇喜歡的車型，介面上亦做了不同車型、車種的分類，方便大家按需要選車。

八達通App境外叫車｜使用教學

除了以上6大特色之外，其實八達通「Call車易」的使用也十分方便，只需簡單4個步驟便能輕鬆Call車，即睇以下教學！

1. 打開八達通App；

2. 進入「旅遊」頁面，再按「八達通 Call車易」；

3. 輸入目的地及揀選車型，便可預約境外網約車。

4. 預約成功後，便可選擇手機八達通、八達通銀包或八達通卡餘額以港幣支付車費。



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