八達通全國通｜港人喜歡北上消費，在飲食消費都可以電子支付下，八達通即日起推出「全國通」交通卡，適用於內地336個城市的公共交通系統，一嘟即自動把港幣兌換人民幣付款，以後北上消費有「全國通」即暢通無阻。



八達通將推出「全國通」實體卡，方便港人北上消費乘搭交通工具。（八達通提供）

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八達通全國通卡【1】6大特點，中港通用

• 可於香港增值機、港鐵客務中心或以八達通APP以港幣增值。

• 内地搭乘公共交通，將按該卡港幣兌人民幣匯率扣除，收費透明度高。

• 支付紀錄亦會於八達通App交易紀錄中列出，方便隨時查閱。

• 涵蓋內地336個城市的公共交通系統，適用於公共巴士、地鐵、渡輪。

• 在香港可當作一般八達通使用。

• 儲值限額為港幣3,000元（約人民幣2,730元） 。



八達通全國通卡【2】發售日期

「全國通」實體卡於3月26日（即日）發售。



初期只在指定港鐵站發售，包括港鐵西九龍站。（資料圖片）

八達通全國通卡【3】購買地點

「八達通全國通卡」於Circle K全線分店及7個指定港鐵站客務中心發售。

7個指定港鐵站客務中心

• 紅磡

• 落馬洲

• 上水

• 粉嶺

• 荃灣

• 九龍塘（共3個客務中心）

• 金鐘（共2個客務中心）



八達通全國通卡【4】售價

售價：港幣88元



八達通全國通卡【5】適用城市

「全國通」涵蓋內地336個城市的公共交通系統，適用於公共巴士、地鐵、渡輪等。於內地，只要公共交通工具上的讀卡器帶有「交通聯合」標誌，就可以用八達通 – 全通卡即時付款。在香港可當作一般八達通，在180,000個消費點使用。



全國通跟八達通一樣可以透過八達通APP做電子增值。（資料圖片）

八達通全國通卡【6】增值方法

跟一般八達通一樣，在香港可以使用八達通App、自動增值服務＊、現金增值；在內地指定地點可使用深銀聯易辦事自助終端增值。

於香港增值

• 透過八達通App增值

• 使用自動增值服務＊增值

• 於現有八達通增值點以現金增值

*請注意，於内地時無法使用自動增值服務。



於中國內地增值

• 透過八達通App增值

• 在深圳的深銀聯易辦事自助終端增值



八達通全國通卡【7】交易限額

儲值限額為港幣3,000元，並不設按金（僅支持港幣增值）。



八達通全國通卡【8】匯率

每次增值八達通 – 全國通卡時，卡內的匯率會按增值當日的匯率自動更新，而這個匯率設有90天有效期。如有需要，可透過以下方式更新匯率：

• 透過八達通App增值或更新匯率

• 以現金於八達通增值點增值

• 於香港大部分地點使用自動增值服務增值



八達通全國通卡【9】使用建議

建議配合八達通App 使用，就更輕鬆方便。即使身處內地亦可以隨時隨地為八達通全國通卡增值。匯率僅在增值當天起90天內有效，當匯率一旦失效，將無法於內地使用。因此，請透過以下方式更新匯率：

（1）為八達通 – 全國通卡增值

（2）用八達通 App更新匯率



香港和内地的交通儲值工具的儲值限額上限不同，因此內地各城市讀卡器或未能顯示實際餘額。建議透過八達通 App，查閱八達通 – 全國通卡内的港幣餘額。相關支付紀錄亦會於八達通App交易紀錄中列出，方便隨時查閱。

現時有不少香港版電子支付工具，例如AlipayHK和WeChat Pay HK都可以有限度地支付內地公共交通工具的車資。

現時港人可用AlipayHK有限度地繳付公共交通工具的車資。（資料圖片）

AlipayHK內地交通乘車碼

在AlipayHK內啟用「跨境乘車碼」，就可以於內地繳付公共交通工具的車資，目前覆蓋深圳（深圳地鐵、公交巴士）、廣州（羊城通）、佛山（廣佛通）、中山（中山通）等。

WeChat Pay HK近期亦開通「羊城通」支援香港居民乘搭廣州、佛山的公共交通。（羊城晚報圖片）

WeChat Pay HK內地交通乘車碼

在WeChat Pay HK打開「羊城通微信小程序」或「羊城通」APP啟用「羊城通乘車碼」選擇綁定微信香港錢包以港幣支付，即可乘搭廣州、佛山的公共交通。

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