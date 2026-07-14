Wi-Fi優化 | 1000M寬頻都窒機？將訊號覆蓋全屋免費提升網速秘訣

Wi-Fi優化 | 相信不少人都有過這樣的經歷：明明家中安裝了1000M光纖寬頻，但在某些房間上網時，Wi-Fi訊號卻突然變得好弱，看串流影片時更頻頻出現「窒機」情況。這時候大家往往會責怪網絡供應商的服務質素差。但實際上，問題未必出在網速本身，而是路由器（Router）天線擺錯位。很多人買Router回家，只是隨便插上電源，扔在客廳電視櫃的角落便置之不理，更很少會仔細翻閱說明書。只要根據家中的樓層格局，正確調整Router天線的角度並改善擺放位置，就能免費且大幅度消滅家中的Wi-Fi死角。



路由器的天線位置直接影響家中的 Wi-Fi 訊號強度、覆蓋範圍和訊號盲點。（AI生成）

天線發射原理：訊號並非像「光劍」般直射

要改善Wi-Fi訊號，首先要了解天線的運作原理。市面上多數家用Router的天線屬於「全向性」，即是會向四面八方廣播訊號。不過，訊號最強的發射方向其實是「垂直於天線」向外輻射的，而不是順著天線頂端像光劍一樣直射出去。將天線垂直直立擺放時，Wi-Fi訊號其實是以水平方向向外擴散，藉此覆蓋用家所在的整個樓層。相反，如果將天線水平橫放，訊號則會向上和向下發射。因此天線的指向對家中的網絡覆蓋有著決定性的影響。

調整好天線方向，把路由器放在適當的位置和高度，就會看到明顯的差異。（AI生成）

根據家居格局調整：單層單位與村屋、複式

了解物理原理後，我們就可以根據自己的居住環境來對症下藥：

單層住宅（一般香港屋苑/公屋/居屋）：如果居住的是單層單位，最理想的做法是將Router上的所有天線都「垂直向上」直立擺放。這樣就能讓訊號在同一平面上以水平方式最大化擴展，確保客廳與各個房間都能接收到最廣的網絡覆蓋。

將Router上的所有天線都「垂直向上」直立擺放。（AI生成）

多層住宅（村屋或複式單位）：如果家裡有多於一個樓層，將所有天線直立反而會令樓上或樓下的訊號變得薄弱。網絡設備品牌TP-Link建議：這類用家可以將其中至少一根天線傾斜約30度角。透過混合不同角度的擺放陣勢，便能讓訊號同時在水平與垂直方向擴散，有效填補不同樓層的Wi-Fi盲點。

可以將其中至少一根天線傾斜約30度角。（AI生成）

Router擺放位置三大禁忌：小心「石屎牆」與魚缸

單靠調整天線角度並不足夠，Router的「藏身之處」同樣是發揮極速上網的關鍵。

【1】置中擺放：Router應該盡量放在房屋中心位置。如果將它貼近外牆或放在靠近窗邊的角落，會有一半的Wi-Fi訊號白白浪費在室外空間。

【2】適當的離地高度：TP-Link建議Router應擺放在離地約30至45厘米的高度，讓訊號發射高度與我們日常使用手機或手提電腦的高度相若。

切忌將Router直接放在地上，以免訊號被地面障礙物阻擋。



【3】遠離干擾源與障礙物：香港常見的厚實「石屎牆」是Wi-Fi訊號的頭號殺手。此外，微波爐、魚缸（水會大量吸收無線電波）、藍牙設備以及大型金屬物體，都會嚴重干擾網絡。在擺放時，務必讓Router遠離這些「訊號黑洞」。

單靠調整天線角度並不足夠，Router的「藏身之處」同樣是發揮極速上網的關鍵。（AI生成）

認識頻段差異，為何入房就變慢？

最後再來了解一下現代Router常見頻段的物理限制。2.4GHz頻段雖然網速較慢，但其穿透力強，能更好穿透牆壁，覆蓋距離較遠；5GHz頻段速度極快，但容易被物理障礙物阻擋，覆蓋範圍較窄。至於最新的Wi-Fi 6E或Wi-Fi 7所使用的6GHz頻段，雖然速度大幅提升且幾乎零干擾，但因為頻率極高，導致其穿牆能力最弱。因此，如果房間距離客廳較遠或隔著厚牆，設備自動切換到2.4GHz而導致速度下降，屬於正常的物理現象。