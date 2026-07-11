換新手機重記密碼超麻煩？iPhone內置隱藏神功能　一秒自動填寫

每次登入App或網站，都要翻聊天記錄找密碼？換新手機又得一個個重新登入？更頭疼的是，不少人為了省時，所有帳戶都用同一個密碼，一旦泄露，多個帳戶都有風險。



其實，iPhone內置了一個很多人一直沒認真用過的功能——密碼。它不僅能幫你儲存帳戶密碼，還能自動填寫、生成強密碼，甚至提醒哪些密碼已經存在泄露風險。

iPhone內置密碼功能可以自動填寫、生成強密碼，甚至提醒哪些密碼已經存在泄露風險。（示意圖，Unsplash@William Hook）

使用步驟：

1. 打開密碼App（較新版本iOS）或者進入設定→密碼（部分舊版本系統），

2. 通過Face ID或密碼驗證後，能看到所有儲存的帳戶。

3. 登入網站或App時，iPhone會自動彈出對應帳戶，自動填寫，再也不用手動輸入。



更實用的是，新註冊帳戶時，iPhone會自動生成一串複雜且唯一的強密碼，並儲存到密碼庫中。以後即使忘記密碼，也可以隨時查看，不必自己費盡腦筋想。

iPhone「密碼」功能的各項特點▼▼▼

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如果某個網站發生數據泄露，或者你在多個網站使用了相同密碼，密碼功能還會主動發出安全性建議，建議你及時修改，以降低帳戶被盜風險。

另外它也支援儲存驗證碼（2FA）和Passkey（通行密鑰），以後登入很多網站甚至不用再輸入密碼，只需Face ID就能完成驗證。

如果你擁有iPhone、iPad和Mac，並開啟iCloud密碼與鑰匙圈，這些密碼還會自動同步，換裝置登入也不用重新輸入！

很多人下載了各種密碼管理App，卻不知道iPhone內置的這個功能已經足夠好用。把它用起來，不僅登入更方便，也能讓帳戶安全性提升不少。

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