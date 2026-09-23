抗鋸齒如何影響遊戲畫面與幀數？一文看懂MSAA、TAA到DLSS差異

追求極致遊戲畫面，卻總被邊緣的階梯狀「鋸齒」破壞體驗？抗鋸齒技術正是為了解決這個問題而生。本文將帶你了解抗鋸齒的原理與發展史，從極度耗能的SSAA到現代3A大作必備的AI重建技術（DLSS），並教你如何根據電腦規格與遊戲類型，設定出畫質與流暢度的完美平衡。



抗鋸齒如何影響遊戲畫面與幀數？（Digital Trends）

抗鋸齒技術究竟是甚麼？為甚麼遊戲畫面會有「鋸齒」？

螢幕由數百萬個正方形像素點組成。顯示斜線、圓形或複雜物體輪廓時，方形像素無法完美貼合連續曲線，邊緣就會出現階梯狀的交錯階梯，這就是玩家常說的「鋸齒」。抗鋸齒技術的核心目的，是透過演算法在物體邊緣填入過渡顏色，欺騙人類視覺，讓邊緣看起來平滑自然。

抗锯齿（Anti-Aliasing） 是指在原本应该平滑的边缘和对象上删除锯齿状或阶梯状线条。（EPIC）

Digital Trends顯示技術專題指出，抗鋸齒本質上是在畫面細節與繪圖效能之間進行動態博弈。開得太高，顯示卡負載暴增；關掉不開，畫面又像十年前的老遊戲。

傳統與現代抗鋸齒演進史：SSAA、MSAA、FXAA到TAA效能差異

遊戲產業三十年來開發出多種抗鋸齒技術，運作機制與資源消耗天差地遠：

SSAA（超採樣抗鋸齒）：以高於螢幕解像度的規格渲染畫面再縮小輸出。效果頂級，但極度吃效能。畫面極其清晰，代價是幀數直接砍半。

MSAA（多重採樣抗鋸齒）：只針對物體幾何邊緣進行採樣。早期的DirectX 9時代相當普及，但在現代遊戲普及「延遲渲染（Deferred Rendering）」架構後，MSAA運算成本暴增，且無法處理植物貼圖與光影閃爍，逐漸被主流遊戲淘汰。MSAA在現代引擎中的效能代價高昂，已非首選。

FXAA（快速近似抗鋸齒）：一種後處理濾鏡。渲染完成後快速模糊邊緣，資源消耗極低，但會讓全螢幕看起來像蓋了一層薄霧，細節大量遺失。

TAA（時間性抗鋸齒）：當前3A大作的標準配備。它利用前幾格的畫面資訊數據進行比對與邊緣修補。TAA解決了複雜光影與細小物件（如鐵絲網、樹葉）的閃爍問題，但劣勢在於角色或鏡頭快速轉動時，容易出現畫面發糊與動態殘影。

進入AI重建時代：NVIDIA DLSS與DLAA如何重塑邊緣平滑技術？

NVIDIA的DLSS、AMD的FSR與Intel的XeSS，徹底改寫遊戲渲染規則。DLSS透過顯示卡內建的Tensor Core AI核心，將低解像度的渲染畫面重建為高解像度，不僅徹底消除鋸齒，甚至能大幅提升遊戲FPS幀數。

DLSS開啟前。（NVIDIA）

DLSS開啟後。（NVIDIA）

若擁有高階顯示卡且不缺幀數，NVIDIA推出的DLAA則是純粹的抗鋸齒。根據NVIDIA官方技術白皮書及權威科技媒體Digital Trends技術專題指出，DLAA在原生解像度下運行AI運算，能獲取比傳統TAA更銳利、無殘影的頂級邊緣品質。

DLAA在處理遠處物體時，比TAA能夠提取更多場景細節。（Sony）

你的電腦該怎麼設定？不同解像度與遊戲類型的抗鋸齒指南

1080p解像度：像素密度較低，鋸齒感顯著。優先開啟TAA或DLSS/FSR品質模式。若電腦規格較舊，可選用SMAA或FXAA。

1440p/4K解像度：螢幕像素極其密集，天然削弱了鋸齒的可見度。4K螢幕下可降低抗鋸齒等級，或直接開啟DLSS自動模式，將運算資源留給光線追蹤等高階特效。

電競射擊遊戲（如CS2、Valorant、Apex Legends）：玩家追求極致幀率與清晰動態。TAA帶來的動態模糊可能影響敵我辨識。許多職業選手會選擇關閉抗鋸齒，或僅維持低階的FXAA/SMAA。

3A單機大作（如《Cyberpunk 2077》、《黑神話：悟空》）：畫面細節與光影極度複雜，關閉抗鋸齒會導致植被與建築邊緣嚴重閃爍。強烈建議開啟DLSS/FSR/XeSS，或將TAA設為中高檔位。