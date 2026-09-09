公共Wi-Fi連接禁忌｜一文看清連網4大常見陷阱　附VPN防護教學

公共Wi-Fi連接禁忌｜在中環、銅鑼灣的Cafe或Co-workingSpace（共享工作空間），點一杯Latte處理工作，是不少工作者的日常。多數人連Wi-Fi時，頂多睇睇SSIDs名稱像不像店家、向店員索取密碼，就以為「有密碼等於安全」。這種「安全錯覺」正給予黑客可趁之機。公共網絡真正的危機，往往來自使用者對裝置設定的忽視、驗證機制的缺乏，以及工作習慣上的漏洞。



自由辦公連網4大常見陷阱。（AI生成）

陷阱一：見到熟悉的Wi-Fi名就即刻連線？小心「邪惡雙胞胎攻擊」

看到訊號最強、名稱最像的Wi-Fi就直接連線。黑客很容易在同一場域架設名稱完全相同或極度相似的熱點，吸引不知情的顧客登入。這類手法在網絡安全領域被稱為「邪惡雙胞胎攻擊（Evil Twin Attack）」。在連線前，務必直接向店員確認正確的SSID（網路名稱）與登入步驟，切勿完全依賴手機或手提電腦自動搜尋到的列表。

見到熟悉的Wi-Fi名就即刻連線？小心「邪惡雙胞胎攻擊」。（AI生成）

陷阱二：忘記關閉檔案分享與裝置探索

手提電腦在屋企使用時，許多人會開啟檔案分享、打印機共享或網絡探索功能。當用家帶著同一部電腦到公共Cafe時，若沒有調整設定，其他連接同一網絡的人就能看到用家的裝置名稱、共享資料夾甚至系統漏洞。連上公共Wi-Fi後，Windows用家應立即將網絡類型切換為「公用網絡」，macOS用家亦應在設定中關閉「檔案分享」與AirDrop隨意偵測，大幅縮減網絡攻擊面。

忘記關閉檔案分享與裝置探索。（AI生成）

陷阱三：預設「自動連線」舊熱點

大部分智能手機和手提電腦為了便利，會自動記住曾經連線過的Wi-Fi名稱。這項功能卻成為黑客的誘捕工具：只要黑客廣播一個常見的連鎖店Wi-Fi名稱，你的裝置就會在不知不覺中自動連上假熱點。在公共場所使用Wi-Fi時，建議停用「自動加入此網絡」功能，離開Cafe或共享空間後，順手「忘記此網路設定」，減少裝置自動誤連的機會。

預設「自動連線」舊熱點。（AI生成）

陷阱四：在公共網絡直接登入公司敏感系統

即使網絡本身無人惡意監控，在公共Wi-Fi上無防護地登入公司CRM、Google Drive、公司Email或存取客戶合約與財務數據，仍會暴露在封包側錄與帳號被嘗試登入的風險中。處理高度敏感數據時，應避免直接使用開放式Wi-Fi；若必須處理，務必先啟動VPN加密通道，再進行傳輸操作。

在公共網絡直接登入公司敏感系統。（AI生成）

VPN如何建立安全網絡防線？

VPN透過加密技術，在裝置與互聯網之間建立一條「安全傳輸隧道」。在公共Cafe連上Wi-Fi後，所有數據會先經過這條加密通道傳送至VPN伺服器，再轉發至目標網站。即使同一Wi-Fi環境下有惡意威脅者，他們擷取到的也只是一堆無法解密的亂碼數據。

VPN透過加密技術，在裝置與互聯網之間建立一條「安全傳輸隧道」。（Google）

VPN的核心防護優勢包括：

數據加密傳輸：防止傳送中的密碼、電郵內容在公共網絡被截獲。

隱藏真實IP位址：目標網站僅能看到VPN伺服器的IP，無法追蹤你的真實發出點。

安全遠端存取：讓遠端員工以加密方式連回公司內部伺服器，安全存取私有檔案。