撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-06-21 12:53

iPhone Wi-Fi Bug｜iOS 系統定期都會發布新版本、iOS 15 亦在不久前發表，但在系統內潛藏的程序故障（Bug）卻是滅之不盡。在日前就有人發現 iPhone 若然誤與某個特定名稱的 Wi-Fi 網絡進行連接後，該 iPhone 的 Wi-Fi 連線能力即告癱瘓，威力頗為強大。

iPhone 怪 Bug、連上特定 SSID 即喪失 Wi-Fi 連線能力

日前一保安專家 Carl Schou 在 Twitter 上載了一段影片，指出其 iPhone 在連接一個 SSID 為「%p%s%s%s%s%n」 的 Wi-Fi 網絡後，全機的 Wi-Fi 連線功能立即停止運作，不單不可以用於上網，就連利用 Wi-Fi Direct 原理的 AirDrop 功能亦未能啟用。

從 Carl Schou 發布的

據悉是次出現的 Wi-Fi Bug 主因為 SSID 中所含的「%n」為 C 編程語言中用於統計及儲存已輸出的字符數之用，估計 iOS 在處理該 SSID 時誤將之當成編程的一部份並執行寫入動作，導致整個 Wi-Fi 設定相關的程序崩潰、繼而癱瘓 Wi-Fi 連線。

iPhone Wi-Fi 連線 Bug 5 步簡單解決

此 Bug 後來證實為 iPhone、iPad 通用，而且一旦觸發，即使重新開機都無濟於事，但其實解決方法並沒有想像中困難👇👇👇

除了今次出現的 Wi-Fi Bug，以上方法其實亦適用解決其他類型的 iPhone 網絡故障，如果有日發現 iPhone 的 Wi-Fi 或 4G/5G 上網出現不知名的斷線／延遲，在斷定「壞機」之前都可以此方法自行為手機「急救」。

同場加映：iPhone 省電設定、電池保養貼士 15 招

iPhone 慳電 15 招｜在 iPhone 的預設當中，有不少智能功能設定為開啟，但很多時會動用背景的運算資源，又或是自動連接互聯網等等，做成用戶操作外的耗電，各位 iPhone 用戶除了可以關掉這些設定以外，亦可以利用 iPhone 本身的功能延緩電池的老化、延長 iPhone 的生命周期。

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iPhone 13／12s 新功能 18 大傳聞總匯、電量增加18％？

雖然距離 iPhone 13 的發布應該尚有一段長時間，不過在 2020 年 iPhone 12 上市之後，網絡上就有來自供應鍊、分析師等渠道而來的內幕消息，拼湊之下已經令我們對新一代 iPhone 有一定了解，而最新的消息，則顯示 iPhone 13／12s 有可能會加大電量、儲存容量、甚至有全新的粉紅配色！？

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