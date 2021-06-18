撰文： 林庭渟 最後更新日期： 2021-06-18 17:32

日本YouTuber千春（むね肉ちはる）敢於在疫情下拍片，以一直不露臉自拍做運動的影片，成功爆紅。雖然千春戴著口罩，不過她身材驕人，每次跑步、跳繩都會性感打扮，不其然的胸部劇烈晃動，都總是吸引一眾粉絲，單是一條影片都坐擁有28萬觀看次數！萬萬沒想到她一露出真身，男網民竟然都硬了拳頭！

日本YouTube身材超好 真面目意想不到 內有洋蔥故事【點圖放大】

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同場加映：Pan Piano 小P專訪＆私服Cosplay進化圖輯：扮禰豆子彈紅蓮華爆紅

YouTube鋼琴家「小p的音樂工房」（Pan Piano）早前趁人氣動畫《鬼滅之刃》完結，翻彈LiSA主唱OP曲《紅蓮花》的影片。當中小P爆乳性感Cosplay禰豆子， 兩分鐘便累積到4萬次點閱數，一星期內達200萬點擊，至今累計8百多萬，成績斐然。雖然不少網民「醉翁之意不在酒」，但小P認為以鋼琴cover動畫名曲，的確能夠推廣出色的原曲和作品，Cosplay只是令觀眾更投入更喜歡的小做法。

「小p的音樂工房」Pan Piano私服進化史

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現在主要演奏日本動畫與遊戲音樂，最近演奏搭配作品角色來Cosplay。▼▼▼點擊放大圖片細睇▼▼▼

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小P前後扮過千與千尋、火影、未聞花名、涼官春日及Re:Zero等作品的女角。問及是否真的熱愛宅文化，會看什麼動畫、漫畫或有無打電玩遊戲。小P表示自小就很喜歡日本動畫漫畫，《JoJo的奇妙冒險》（ジョジョの奇妙な冒険）亦係由細睇到大（按：不過應該還未Cosplay過），亦愛聽日本流行曲，自然而然就想彈奏日本的歌曲。▼▼▼點擊放大圖片細睇▼▼▼

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想睇小P更多Cosplay靚相，即睇全文：Pan Piano 小P專訪＆私服Cosplay進化圖輯：扮禰豆子彈紅蓮華爆紅

同場加映：財政預算案電子消費券｜高達/EVA/超合金 18件$5000買到的Figure

買玩具其實不需要一次過拿$5000在手，因為大部份貴價玩具都需要事前預訂，頭筆錢就剛好可以做訂金了（約1至2千）。記者精選18件高消費超合金／figure，有高達、Metal BUILD、EVA，助你用盡五千蚊。👇👇👇

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瀏覽全文：財政預算案電子消費券｜高達/EVA/超合金 18件$5000買到的Figure