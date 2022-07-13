在香港潮濕的日子，衣服就算在洗衣機洗完後，也總是有種霉味。不只是衣服，原來洗衣機本身也會滋生大量細菌，如果長期沒有清潔機身，可能污糟過廁所馬桶。想徹底清潔洗衣機，就要用以下 7 大方法。



洗衣機使用禁忌

一般洗衣時都，大多只留意衣物會不會甩色，有什麼要放入洗衣袋，日常洗衣其實並不會清潔到洗衣機，最多也再留意洗衣水溫等，很多人都會忽略原來有一樣衣服有機會令洗衣機充滿細菌。美國亞利桑那大學研究指出，洗衣機在清洗內衣褲後，有機會沾有大腸桿菌。而在清洗過程中，細菌更有機會轉移至其他衣物上。當洗衣機使用超過半年，細菌超標率就會高達81.3%，如果3年無清潔洗衣機，細菌含量更加高達 70 多萬，是馬桶的530倍！

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坊間不少人都會用醋清潔洗衣機，而《香港01》科技玩物頻道曾訪問盈豐維修工程公司董事劉敬康先生，其指出這並非最佳的清潔方法，而且清洗時不能只洗內層，其實洗衣機滾筒外層更暗藏污垢。另外，他也分享大眾使用洗衣機時的 9 大常見謬誤，原來落太多洗衣粉／洗衣液都有問題。

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