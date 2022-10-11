日本自由行已經開放，可能有讀者已經訂了機票準備出發。時隔多時，日本都變化了不少，現在再去日本可能要再重新適應。今次將介紹 5 個實用 App，方便大家在日本旅行時，更快捷規劃行程﹑查詢交通方法，以及翻譯日文等。



【交通App】



乘換案內

日本旅行大多數會乖坐JR﹑都營地鐵﹑巴士等，錯綜複雜的路線圖睇到眼花撩亂，即使是同一地區，都有著極多個站和出口，想準確又輕鬆規劃路線，就要安裝「乘換案內」（Japan Transit Planner），中文版直接輸入出發和目的地，就會顯示出多個搭車方式與時刻表。

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NaviBridge

如果打算在日本自駕遊的話，就要下載定「NaviBridge」，因為日本租車的行車導航系統，最方便是輸入目的地的mapcode，而不是輸入名稱，「NaviBridge」可以幫你快捷找到日本各地方的mapcode。

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【行程App】



Japan Travel

經過疫情後，日本的景點也有加有減，「Japan Travel」介紹了很多日本新的美食﹑行程，更可以直接了解一個地區的行程規劃，適合初次去新地區旅遊的人士使用。

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【匯率App】



XE Currency

市面上非常多匯率App，而「XE Currency」除了基本查看匯率外，最好的是可以追蹤10年內的匯率變化，看到現在5.3算的匯率，大家去日本購物也應該更滿足。

【翻譯App】



Payke

如果是一般的日文翻譯，只要用使最簡單的Google翻譯即可，但如想了解商品的用途和成分，就可以使用「Payke」掃瞄條碼，直接查看該商品的中文用途和成份，在藥妝店掃貨必備。

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