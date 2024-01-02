iPhone 15手機鬧鐘功能罷工　一串都沒響過　關閉此功便可解決？

近期你也跟飽受 iPhone 15 手機鬧鐘「罷工」，不願意在設定好的時間響起而嚴重引響生活嗎？據了解此狀況並非個案，不少網友都遇到了早上鬧鐘沒響的狀況，使用舊機型如 iPhone XR、iPhone 11 或最新款 iPhone 15 的果粉都傳出類似災情，對此達人分享關掉「螢幕注視感知」功能就能解決。



手機鬧鐘一長串都沒響！網友崩潰

苦主在論壇 reddit 貼出一張 iPhone 鬧鐘的截圖畫面表示，為避免早上睡過頭，自己設定了 7 組鬧鐘，不過近期卻發現其中只早上 6:45 的鬧鐘確實響了，其他幾組鬧鐘都沒有響，這個狀況讓他飽受困擾，「因為我真正要起床的時間是早上 6:38！」

+ 5

貼文一出立刻引來不少果粉表示，自己也遇到了相同的情況，設定好的鬧鈴時間一到只有螢幕會亮，但沒有聲響，甚至從 iPhone XR、iPhone 11，到最新款 iPhone 15 等機型都傳出類似災情。

先試這招立即解決

對此，有達人分享自救方法，就是關閉 iPhone 設定中的「螢幕注視感知」功能，因為當鬧鐘要響起時如果偵測到你正看著手機，就會立刻靜音鬧鐘。（哇～早上睡過頭的理由沒人怪了…）

延伸閱讀：Apple Map有3D地圖與AR導航 一文看清如何使用 終於不用再迷路

+ 9

延伸閱讀：

3C潮好玩｜iPhone 鬧鐘隱藏技巧懶人包：貪睡 9 分鐘、專屬喚醒鈴聲、一整排鬧鐘快速刪除法

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】