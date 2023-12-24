Apple Map有3D地圖與AR導航　一文看清如何使用　終於不用再迷路

在六月中時，Apple 地圖推出不小的更新，內容包括大家期待已久的 3D 地圖、步行 AR 導航、強化導航指示、紅綠燈與速限指示等等，功能相當豐富。



當中，在國外已經推出許久的 3D 地圖與步行 AR 導航功能，終於在台灣上線，透過 3D 地圖可以讓過去 2D 的畫面更有層次感，透過更具體的地標，可以更立即判斷轉彎的地方；而 AR 導航功能更是「路痴」的福音，只要照著真實的路徑指標走，再搭配相當巨大的路名，應該就不會迷路了，且快要到達目的地時，還會以圖示提醒，相當明確。

開啟 3D 地圖功能

+ 9

步驟1. 想要開啟 3D 地圖，只要更新至最新版的 Apple 地圖，在開啟地圖後，用雙指向上滑。

步驟2. 接著畫面會轉換為立體，但因為畫面較密集，可能看不出顯著差異，這時只要用雙指放大地圖。

步驟3. 地圖上所有建築物及標的物，都會以清楚的立體形式呈現。

步驟4. 導航也可以用 3D 地圖呈現，只要搜尋目的地後，按下開車圖示。

步驟5. 選擇路徑後，再按下「開始」。

步驟6. 進入導航畫面時，就會以 3D 形式呈現，特別在轉彎的路口時，可幫助判斷正確位置。

步行 AR 導航功能

+ 8

步驟1. 使用步行導航時，地圖右側會出現一個 AR 標誌，點選後就會開啟相機。

步驟2. 接著要先掃描一下路邊的環境，只要跟著畫面上的指示操作即可。

步驟3. 在掃描完成後，畫面上就會出現提示箭頭，提醒該前往的方向。

步驟4. 接著在 AR 畫面中，會有一個超大又顯眼的導航指示，並標示出路名。

步驟5. 遇到要轉彎的地方，也會有顯眼的箭頭及路名提醒。

步驟6. 到達目的地附近時，也會以顯眼的圖示特別標示出來。

延伸閱讀：Google Map可查詢自己的足跡？過往旅遊記憶瞬間再現 更有時間軸

+ 3

【本文獲「T客邦」授權轉載。】