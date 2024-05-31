寵物產品1折起！Pricerite Pet MegaBox限定店　大熱人寵傢俬75折

踏入初夏，是時候為家中毛孩換新裝，添置新家品！Pricerite Pet MegaBox期間限定店現正舉行，率先入手一系列人氣新品、精選寵物產品更低至1折，加上會場獨家折上折優惠，一定要盡情寵愛牠！不妨帶主子親身來到期間限定店打卡，即場體驗超人氣人寵傢俬系列，兼享會場限定75折優惠，買滿指定金額更會送精美禮品或享額外折扣，一於玩轉這個熱鬧夏日派對啦！ 今次為大家精選必買check list, 從日常飲食、寵物護理、人寵傢俬到外出推車，出發前睇定心水清單，包你同主子都滿載而歸！



精選入手產品

HHOLOVE O-Sitter貓咪智能管家餵食器 (送無線水泵智能飲水機1.6L價值$329)

Dogness寵物飲水機 ($280起 7折)

Unilove tails雙小提籃寵物推車套裝 (原價$5,296 折後$2,599限量2件)

Germagic Pet寵物洗護及產品 (滿$300, 即享9折)

FURRIES寵物3層/5層樓梯級 ($370起 7折)

Eugreen日本狗糧 (任選2包88折)

為主子而設！超人氣人寵傢俬系列 會場獨家75折

不少朋友愛護毛孩猶如子女，不但細心照顧牠們的日常生活，而會為毛孩添置衣服、玩具娛樂、床鋪小窩，毛孩專屬的收納傢俬自然少不了。Pricerite Pet MegaBox期間限定店精選了一系列人寵傢共用傢俬，更推出會場限定75折優惠，造型簡約又帶點小心思，輕易融入家中，傢俬採用低甲醛E1材料製成，保障主子健康，記得把握最佳入手時機！

PetSpace寵物衣櫃 (原價$2,999 75折後︰$2,249)

寵物耳朵形狀設計為家居添上可愛氛圍，專屬空間收納毛孩日用品及衣服等，採用低甲醛E1板配實木腳，橡木色配和煦灰色。

一件傢俬人寵共用，可作茶几使用，設有兩個專屬毛孩的獨立休息空間，並附送柔軟床褥，側門可打開讓毛孩自由進出。採用低甲醛E1板配鋼化玻璃。

Staple寵物茶几 (原價$1,799 75折後︰$1,349)

上層抽屜可收納日用品，下層則變身寵物床，附送柔軟床褥，讓毛孩時刻陪伴左右，採用低甲醛E1板。

Staple 寵物床頭櫃 (原價$999 75折後︰$749)

集合電視櫃、儲物、毛孩玩樂及休息空間於一身，内藏不同層板打造毛孩專屬通道，附送柔軟床褥，採用低甲醛E1板。有白色、灰色、橡木色配和煦灰色三款顔色選擇。

Staple寵物電視組合櫃 (原價$5500 75折後︰$4199)

選用功能性寵物布料，耐磨防污容易打理。下方抽屜作收納空間，拉開抽屜變身寵物床，配有樓梯位方便小型寵物上落，低椅背設計, 讓毛孩可在椅背休息。

Chitti Charlotte 兩座位功能性耐磨防污寵物布藝梳化 (原價$6588 75折後︰$4949)

打卡拿走豐富禮物包

期間限定店設有夏日派對打卡位，同毛孩影靚相再tag Pricerite Pet，即送你豐富禮物包！選購完主子的戰利品，記得齊齊探索Pricerite實惠Megabox寵物友善旗艦店，只要登記成爲Pricerite實惠會員，於門市或網店購買寵物產品都可享有會員優惠。

【端午節週末限定】現場購物滿$100及填妥表格，即送你免費人寵彩畫一張

日期︰6月8-10日

時間︰2pm-6pm

IG︰@aman.sketching

Pricerite Pet MegaBox期間限定店

日期：即日至6月11日

營業時間：11am- 9pm

地點：九龍灣MegaBox L5展覽廳

(資料及相片由客戶提供)