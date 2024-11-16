豆柴出浴照秒變刺蝟造型　寵主指用1物可變回來　網民狂讚太可愛

豆柴的體型比典型柴犬來得嬌小，小巧可愛的外型使得詢問度也越來越高。日本一名飼主最近幫家中的豆柴小桃（モモ）洗澡，沒想到毛髮洗一洗就像長出棕色的尖刺，讓飼主笑說是變成刺蝟了～



幫毛孩洗澡對許多飼主來說是場硬仗，不過小桃的主人在X（@momo_shiba_db）分享，日前他在幫愛犬洗澡的時候，卻感覺到意外地療癒。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

豆柴小桃沖水後露出粉紅肚肚，尖尖的毛髮看起來就像刺蝟一樣。（x@momo_shiba_db）

原PO表示小桃在洗澡時身體會彎曲拱起來，本來光滑的皮毛沾到水後變得刺刺的，加上圓滾滾的身體和粉紅肚肚，看起來就像養了刺蝟一樣。

豆柴小桃的可愛笑容：

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飼主言語中藏不住對「刺蝟小桃」的愛意，網友們看了也紛紛被融化，

「小桃長得像刺蝟」、

「無論哪種都很可愛」、

「我覺得柴犬都是這樣的」、

「完全同意」、

「太可愛了」。



飼主也表示只要用吹風機吹乾，小桃就能立刻變回豆柴了。

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