豆柴出浴照秒變刺蝟造型 寵主指用1物可變回來 網民狂讚太可愛
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
豆柴的體型比典型柴犬來得嬌小，小巧可愛的外型使得詢問度也越來越高。日本一名飼主最近幫家中的豆柴小桃（モモ）洗澡，沒想到毛髮洗一洗就像長出棕色的尖刺，讓飼主笑說是變成刺蝟了～
幫毛孩洗澡對許多飼主來說是場硬仗，不過小桃的主人在X（@momo_shiba_db）分享，日前他在幫愛犬洗澡的時候，卻感覺到意外地療癒。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
原PO表示小桃在洗澡時身體會彎曲拱起來，本來光滑的皮毛沾到水後變得刺刺的，加上圓滾滾的身體和粉紅肚肚，看起來就像養了刺蝟一樣。
豆柴小桃的可愛笑容：
+14
飼主言語中藏不住對「刺蝟小桃」的愛意，網友們看了也紛紛被融化，
「小桃長得像刺蝟」、
「無論哪種都很可愛」、
「我覺得柴犬都是這樣的」、
「完全同意」、
「太可愛了」。
飼主也表示只要用吹風機吹乾，小桃就能立刻變回豆柴了。
延伸閱讀：柴犬柔軟度爆標 這個U字型睡姿超級不科學 網民：牠前世是隻貓（點擊連結看全文）
+4
延伸閱讀：
睡前忘記放飯！半夜床邊「一雙眼睛惡狠狠發光」女子嚇到尖叫：有餓死鬼
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】