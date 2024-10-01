呼喚愛犬卻沒反應以為鬧脾氣　走近才發現真相：是柴犬的尷尬瞬間

狗狗的尷尬時刻。有飼主呼喚家裡的柴犬，但牠不回應坐在原地發呆，原本以為牠在鬧脾氣，殊不知是調皮把自己玩到動彈不得了。



一名飼主分享日前媽媽一早起床，看到家裡養的柴犬坐在戶外發呆，一直叫牠也不回應，原本以為狗狗在耍脾氣，就不理牠出門上班去了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

呼喚狗狗名字，但一直沒走過來回應。（小紅書）

過了一會兒，飼主的妹妹走過去查看，才發現原來柴柴的後腳被一旁蓋雜物的麻布袋纏住了，狗狗遇難一臉尷尬，默默坐在原地無計可施，妹妹趕緊上前拿剪刀幫忙解圍。>>點我看影片

網友笑：

「怪不得這麼老實」、

「狗狗感到尷尬真的會靠打哈欠掩飾」、

「一定原本在掙扎，看到媽媽覺得沒面子，只好假裝看風景」、

「自己解不開就放棄了，坐下來休息先」、

「不愧是最倔的柴犬，不叫也不掙扎，死不呼救」、

「在哪裡跌倒就在哪裡趴下」。



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