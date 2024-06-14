柴犬柔軟度爆標 這個U字型睡姿超級不科學 網民：牠前世是隻貓
撰文：聯合新聞網
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養到一隻披著柴柴外表的貓咪。喵星人由於身體異常柔軟，常被形容成是「液體」，不過有日本網友曬出家裡的柴柴「風太」（ふう太），睡覺時幾乎把頭跟身體彎成U字型，猶如大法師的奇葩睡姿讓人大開眼界。
飼主（@fufufufufu_ta）分享自家有著一隻和別人不太一樣的柴柴，「風太」在沙發或是專屬的睡墊休息時，常常都會出現令飼主匪夷所思的姿勢。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
最近他就捕捉到「風太」睡覺時一半的身體露在外面，雙腳往後伸直，手則是莫名的向天空舉起。
更怪的是「風太」的脖子竟然朝著尾巴的方向彎曲，U型的睡姿讓飼主大開眼界，發文表示「風太」的身體柔軟到很難令人不擔心啊…。
風太就是這麼可愛的柴犬：
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原PO也曾分享過「風太」在各個地方的奇幻睡姿，誇張的睡相早已吸引了一大群粉絲。超軟Q的照片引起許多網友討論，
也許前世是一隻貓吧
其他網民反應：
「太藝術了」
「超傻眼的角度」
「芭蕾舞者？」
「連狗都變成液體了」。
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