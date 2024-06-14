柴犬柔軟度爆標　這個U字型睡姿超級不科學　網民：牠前世是隻貓

養到一隻披著柴柴外表的貓咪。喵星人由於身體異常柔軟，常被形容成是「液體」，不過有日本網友曬出家裡的柴柴「風太」（ふう太），睡覺時幾乎把頭跟身體彎成U字型，猶如大法師的奇葩睡姿讓人大開眼界。



飼主（@fufufufufu_ta）分享自家有著一隻和別人不太一樣的柴柴，「風太」在沙發或是專屬的睡墊休息時，常常都會出現令飼主匪夷所思的姿勢。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

風太是隻貓？（X@fufufufufu_ta）

最近他就捕捉到「風太」睡覺時一半的身體露在外面，雙腳往後伸直，手則是莫名的向天空舉起。

先透露一個風太的睡姿（X@fufufufufu_ta）

更怪的是「風太」的脖子竟然朝著尾巴的方向彎曲，U型的睡姿讓飼主大開眼界，發文表示「風太」的身體柔軟到很難令人不擔心啊…。

風太就是這麼可愛的柴犬：

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原PO也曾分享過「風太」在各個地方的奇幻睡姿，誇張的睡相早已吸引了一大群粉絲。超軟Q的照片引起許多網友討論，

也許前世是一隻貓吧

這個U型睡姿，你家狗狗能做到嗎？（X@fufufufufu_ta）

其他網民反應：

網民畫出風太的睡姿（X@fufufufufu_ta）

「太藝術了」

「超傻眼的角度」

「芭蕾舞者？」

「連狗都變成液體了」。



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】