全身皮膚病流浪汪待在大門不肯走　細看下認出牠是走失1年半愛犬

永遠不要放棄希望。

一名飼主分享自己親身遇過的奇蹟，愛犬於去（2023）年走失，一年多來到處搜尋發傳單都沒有收穫，沒想到最近有隻毛髮髒亂的狗狗走到家門口，不敢相信真的是昔日愛犬回家了，團聚的一刻令不少網友動容。



根據《頭條新聞》報導，中國大陸一隻泰迪和比熊混種的狗狗「雪糕」，在去年4月意外走失。飼主這些日子以來不斷在周遭地區搜索，廣發傳單還附上懸賞金，但無論如何就是沒有半點雪糕的消息。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

狗狗走失一年半後，奇蹟似地走回自己家和飼主團聚。（微博@頭條新聞）

沒想到有一天奇蹟真的發生，飼主在門口看到一隻嚴重皮膚病的狗狗，一眼認出就是走失的愛犬雪糕。

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開門之後不斷喊著雪糕的名字，而狗狗也開心地抱在主人腿上狂蹭，一人一狗全都欣喜若狂，「太神奇太驚訝了，就感覺很幸福很開心」。

狗狗走失一年半後，奇蹟似地走回自己家和飼主團聚。（微博@頭條新聞）

神奇的故事曝光後感動不少網友，

「主人應該很愛他，一年半努力的活著找家」、

「能回家就好」、

「這是真的嗎？希望是真的」、

「結局好溫暖」、

「意外的驚喜」。



希望全天下走散的毛孩們，都能順利和自己的毛爸媽團聚。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】