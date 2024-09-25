8歲忠心狗狗在火災中 用這方法捨身保護女主人 獸醫不收費治療
撰文：狗與愛的世界
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美國加州羅斯維爾市一户民宅發生火災，女屋主因中風行動不便無法及時逃脱，生命危在旦夕...
好在，消防人員趕到現場後，及時控制住了火勢。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
結果沒想到的是，當消防員闖入燃燒的卧室後，卻看到了這樣一幕：
8歲的狗狗「瑪雅」趴在女主人身上，避免了她的胸部和身體等重要部位被燒傷。牠是在用自己的身體去保護主人！
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後續，女主人與瑪雅都受到了嚴重的燒燙傷，被緊急送醫。全身60%面積燒燙傷的女主人接受過許多手術後，目前仍在當地醫院接受後續治療，而瑪雅則是在獸醫專科醫院接受治療。
獸醫們都被瑪雅舍身救主人的行為感動，決定以無償方式為瑪雅進行治療。獸醫透露，瑪雅除了身體被燒傷，舌頭和嘴巴也有燒傷，懷疑是因為大火逼近時，狗狗不斷用舌頭舔舐主人所造成。
狗狗就是如此的忠誠，衷心希望她們都可以早日康復！
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