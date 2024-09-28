不顧家人反對養狗　她將貴婦狗帶回家　4個月後厭狗爸有驚人變化

一名女網友不顧同住家人反對，硬是收編一隻玩具貴婦狗回家，結果養了4個月後發現原先最討厭狗的爸爸竟然變了個人，從當初氣到想丟狗到現在完全成為家中最愛狗的人，前後差距讓人目瞪口呆。



Tiktok一名女網友「＠daisity」幾個月前不顧全家反對硬是收編了一隻名叫托菲(Toffy)的棕色玩具貴婦狗，她的父母親沒有人喜歡寵物，尤其是她的爸爸更是討厭狗討厭到了極點，認為養寵物就是給自己找麻煩、百害而無一利的行為。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

一名女網友不顧同住家人反對，硬是收編一隻玩具貴婦狗回家，結果養了4個月後發現原先最討厭狗的爸爸竟然變了個人。（tiktok@daisity）

儘管剛帶托菲回家的時候女網友的父親是理都不理，但沒想到幾個月過去後，女網友無意間發現討厭狗討厭到極點的爸爸竟然完全變一個人，現在的爸爸看到托菲出現在視野範圍內，便會拿出早就帶在身上的肉條零食引誘牠，溫柔的詢問狗狗「你要吃嗎」，還會蹲下來輕輕撫摸托菲的頭，開心的狗狗互動，跟幾個月前剛帶狗回家時完全判若兩人。

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影片在網路上吸引超過370萬人觀看，網友留言表示

「說實話還好你爸是願意被狗狗感化的人，如果他還是很堅持討厭狗狗的話你就很慘了」、

「狗狗真的可以感化很多原本不愛寵物的老人家」、

「其實我覺得跟家人住要養寵物還是不要太任性，不然就自己搬出去住」。



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