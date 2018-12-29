【社交達人】狗狗也要交朋友　6大重點主人不要忽略

狗是需要社交的動物，您是否常帶愛犬出門交朋友呢？身為飼主，滿足狗狗的社交天性是不可或缺的，不過如果操之過急、過於勉強狗狗的話，可能會造成反效果喔！究竟狗狗之間該如何交朋友呢？米拉寵物行為訓練師Miki老師（謝佳蕙）分別針對「認養新成員」以及「認識新朋友」兩種情境，各提出3個交友重點，一起來看看吧！

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（台灣動物新聞網）

情境一 認養狗狗新成員

對於已經養狗狗的飼主，認養了新狗狗後，要怎麼安排兩隻狗狗相見歡呢？Miki老師指出，要讓兩隻狗狗建立良好的友誼，要把握的第一個重點就是「循序漸進」！在接回新狗狗之前，飼主可先帶家中的毛孩到中途之家與新成員進行初次見面，而在新狗狗進入家裡之前，可以先將家中的毛孩帶出家門，安排兩隻狗狗在家以外的環境彼此認識，避免家中的毛孩有地盤被侵略的感覺。

當新狗狗來到家中，飼主最好將兩隻狗狗隔離，讓牠們各自擁有一個房間或小空間，並透過交換沾有兩隻狗狗氣味的方式，藉有氣味的引導讓兩隻狗狗在看不到對方的情況下也能逐漸熟悉，接著再讓雙方於家中碰頭，第一次先相處5至10分鐘，每天逐漸拉長見面的時間，直到狗狗們熟悉彼此。

同時與兩隻狗狗相處 給多點關懷

而在這個熟悉的過程中，飼主須要注意的第二個重點是：「狗狗是沒有道德觀的」。還未建立情誼的狗狗們見面時，可能會展現齜牙裂嘴或是示威的行為，有些飼主會指責狗狗，例如「怎麼可以兇哥哥呢？」等語，但這樣反而會讓狗狗對另一隻狗產生不好的聯結；正確的作法，也就是第三個重點：「正確分配資源」。

對狗狗們來說，最重要的資源就是「主人」了，所謂「正確分配資源」就是正確分配主人的關愛與陪伴。Miki老師指出，在兩隻狗狗隔離、漸近熟悉的過程中，有些飼主會出於補償心態，單獨面對狗狗的時候對狗狗特別好，而當兩隻狗狗相處時，為了不展現偏心或其它理由而對狗狗們較為冷漠；然而，Miki老師表示，這種作法是錯誤的，正確的方式是，在單獨面對狗狗的時候，對狗狗稍微冷漠一些、互動少一些，而當兩隻狗狗一起相處時，主人再多多給予兩隻狗狗擁抱、撫摸與零食，這樣才能讓兩隻狗狗對彼此建立良好的印象與聯想。

（台灣動物新聞網）

情境二 在外認識狗狗新朋友

當飼主帶狗狗出門，無論是去公園玩或是在路上散步，都有機會遇到新朋友，但要如何讓兩隻陌生的狗狗和平共處呢？Miki老師指出，「保護彼此狗狗的安全」是交新朋友的第一個重點，當自家的狗狗展現認識新朋友的欲望，飼主應該先詢問另一隻狗狗的飼主，瞭解對方的狗是不是喜歡與其它狗互動，確定彼此的狗是友善的，才可以讓兩隻狗狗互聞。

「不要強迫狗狗去接受另一隻狗。」這是Miki老師指出的第二個重點。Miki老師表示，「互聞」對狗來說就像是「交換名片」，有些狗聞一聞就打起來了，因此建議在互聞後先把雙方狗狗帶開，遠遠觀察對方，確認兩隻狗狗都是友善、有交友的意願後，再讓兩隻狗狗互動。而兩隻狗狗互動的過程中，飼主千萬要記住的是第三個重點，「時時注意狗狗的安全」，畢竟是兩隻不熟悉的狗狗，時時注意雙方的互動情形，在必要的時候拉開距離，才是保護雙方狗狗的交友之道喔！

除了以上兩個情境、六大重點，Miki老師也提醒，如果是年紀差距大的狗狗，可能不會玩在一起，畢竟狗狗交朋友也是勉強不來的。寵物給了我們笑容，我們也要用愛守護牠。

【本文獲「台灣動物新聞網」授權轉載，原文：2種情境6大重點 讓毛小孩認識新朋友​】