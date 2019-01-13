【貓奴必讀】貓咪出嗲功磨蹭主人有陰謀　打卡？爭地盤？示好？

野貓的原生環境相當廣闊，而牠們該如何搜尋彼此的蹤跡？依賴可靠的聽覺及視覺嗎？可能不夠。不僅是野貓，小至昆蟲大至其他哺乳動物，身上的氣味及費洛蒙是牠們主要的溝通工具。許多動物，包括野貓，都會在環境中留下氣味，可能是尿液，或是身上其他腺體的分泌物。隨著自己不斷地移動，這些氣味能夠告訴同類自己的位置、意圖，甚至是性別、身體狀況等等，有點像人們在「打卡」，可以想見氣味對動物而言是多重要的社交工具。

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文：林猷威

貓咪為什麼要磨蹭家具？

在現代的家庭當中，家貓們已經不再需要透過嗅覺溝通的方式來尋找遠方的夥伴，不過牠們仍然有著留下氣味的習慣，便在家中各個地方磨蹭頭、脖子、身體等部位。在家中各處留下氣味能夠讓牠們宣示主權，向其他貓（即使沒有其他貓）畫清牠們的領地，這個動作能讓牠們在這環境中較有安全感。

當家中有一隻以上的貓時，如果牠們在磨蹭同一個角落，是否代表牠們彼此競爭，互相覆蓋對方的味道？其實當中的關係更加微妙：當貓咪磨蹭別隻貓所留下的氣味時，會將自己的氣味一併保留在家具上面，並且身上會沾有其他貓咪的味道，這種混和的味道是一種群體的象徵，也是友善的表現，代表牠們是群體裡的一份子。因此，如果家裡養著一隻以上的貓時，當你看到牠們互相磨蹭，表示牠們在交換氣味，這是互相認同對方的表現喔。

有時貓咪會主動磨蹭飼主，可能是把飼主當成牠的朋友，或是想要一些飼主的味道，又或者，是想要討摸摸！（李娉婷攝）

貓咪為什麼要磨蹭主人？

當你被家裡的貓咪磨蹭時，請感到異常榮幸，因為牠接受你這個人類（下人）是牠的同伴，適合在牠的領土當中生活（服侍牠）。對貓咪來說，贈予氣味是一種認同的表現，應是十分光榮的事，同時也表示貓咪願意把你的氣味留在牠的身上，因為你們屬於同一個群體。

另一種磨蹭主人的原因可能與氣味無關，當貓咪磨蹭主人時，主人經常會順手摸摸貓咪的脖子後方，這是貓咪最喜歡被人摸的地方。當貓咪有多次在磨蹭後被主人摸脖子後，可能會將兩種經驗連結在一起，讓牠們更喜歡磨蹭主人。此時，別辜負貓咪的示好，不吝嗇地摸摸牠們吧！

有時貓咪會主動磨蹭飼主，可能是把飼主當成牠的朋友，或是想要一些飼主的味道，又或者，是想要討摸摸！（李娉婷攝）

【本文獲「台灣動物新聞網」授權轉載，原文：貓咪為什麼愛四處磨蹭？】

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