【電競高手】貓貓瘋玩「水果忍者」　iPad關機後主人嚇呆...

原來毛孩一旦成為「低頭族」，牠們的電競本領可不會比人類差！ 網上最近正瘋傳著一段搞笑貓貓短片，毛孩只要一看到畫面上出現四面八方出現的各式水果，就會立即以光速手刀將它們一一斬開，看似天真可愛的舉動，但當主人將螢幕調暗後，立即被眼前的畫面嚇呆…

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Facebook粉絲專頁「9GAG」早前分享了一段搞笑貓貓短片，從畫面中可見一隻黑白貓貓正坐在iPad前不停抓狂，細心一看原來貓貓正在玩屢獲好評的「水果忍者」！從「斬殺」過程中，只見每顆水果都逃不出貓貓的「法眼」，秒殺速度直逼人類！

從「斬殺」短片中可見每一顆水果都逃不出貓貓的「法眼」，秒殺速度直逼人類！（9GAG）

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但當這位網友關了機後，就瞬間崩潰下來了！眼前平板電腦的螢幕竟出現一道一道的裂痕，疑被喵爪抓壞！該名網民之後將相片上載至網絡，不少網友看畢都不禁哭笑：「賣萌的代價原來需要付出這麼大的代價！」

當網友關了機後，就發現眼前平板電腦的螢幕竟全被貓抓刮花，一道一道的裂痕出現在螢幕前！（9GAG）

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影片於Facebook廣傳後，不少網友看完都表示嚇傻，「天啊無法想像這個螢幕會變成這樣」、「悲劇的發生」、「原來龍虎榜破記錄的分數是這樣來的」、「牠是貓忍者嗎」、「我們一起為螢幕默哀」、「主人收回平板時心應在淌血」、「媽啊，牠拿到的分數還比我高」、「貓貓手速超快」、「所以請不要惹怒我們的貓大人」。

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