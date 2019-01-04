【表情帝】活潑怪黑貓拍照超交戲　主人：不太確定我養的是貓

有貓主子天性懶庸「出塵」，需要貓奴討好；亦有主子喜歡展現真我，不走治癒路線。台灣有隻貓咪則天生喜感爆棚，愛做鬼臉和奇怪動作，連其主人也不禁莞爾，甚至開始質疑自己養的是不是貓。不過正正因為牠的搞怪，不但融化了主人，亦俘虜了一眾網民的心。

「壞咪」喜歡做各種奇葩表情，行為大膽，愛惹事生非。（facebook群組「貓咪也瘋狂俱樂部」圖片）

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有貓奴日前在facebook群組「貓咪也瘋狂俱樂部」發帖，分享自己飼養的貓咪「壞咪」多張奇葩照片，指牠個性非常「怪」，不但表情多多，更是「嘴巴閉不起來」，令主人開始質疑，反問「我不太確定我養的真的是貓」。

這隻怪喵究有多怪？從主人拍下的照片可見，壞咪大部分表情都是齜牙咧嘴，彷彿看到鏡頭外有什麼令人驚嚇的東西一樣。壞咪更會誇張地伸舌頭，又會瞪大眼睛，興奮起來時連鏡頭都無法好好捕捉牠，留下一片模糊。主人更曾在牠的頸上套上水果網，讓壞咪模仿古埃及的貓神，不過牠一臉呆滯的樣子更惹人發笑。

壞咪個性非常「怪」，不但表情多多，主人更指牠「嘴巴閉不起來」。（facebook群組「貓咪也瘋狂俱樂部」圖片）

壞咪今年已經6歲，從小就被主人收養，性格比較孤僻，而且行為大膽，愛與其他貓惹事生非，主人更直言「這傢伙超沒同理心，發現我難過時竟然閃得遠遠的」，不過壞咪只有在主人面前才會撒嬌，在令主人又愛又恨，而其跳脫的性格亦令主人懷疑「常常都覺得我不知道養了什麼」。

壞咪的「崩壞照」吸引了不少貓奴及粉絲，紛紛留言大讚「好有戲」、「太可愛了，有點壞掉的感覺」、「根本就是圖梗素材！」又有網民笑言牠就如嗑了藥，呈現一種過度興奮的狀態。

（facebook群組「貓咪也瘋狂俱樂部」）