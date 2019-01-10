【極離譜】貓貓愛坐大腿　婦人一見領養　一年後卻嫌煩將牠遺棄

人類總是善變的，我們可以某種原因而愛上一樣事物，下一秒即嫌棄。 美國一頭名叫「Jacque」的3歲貓貓，正是其中一位受害者。牠因黏人而被領養，但其主人在短短一年後，便嫌棄牠太煩而決定棄養；幸好牠最後仍能覓得好歸宿。

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萌貓險被人道毀滅

居於美國密歇根州的3歲貓貓Jacque身世坎坷。

2016年5月，第一任主人搬家時遺下僅7個月大的牠。地產經紀發現了被遺棄的牠後，便把牠帶到當地收容所。然而，因收容所飽和，Jacque被安排送往人道毀滅。

動保機構Michigan Cat Rescue的創辦人Nancy Hutchinson恰巧於此時到訪該收容所，救出了險被安樂死的Jacque。Nancy表示，她當時打開了Jacque的籠子，然後Jacque便坐在了她大腿上，令她無法坐視不理。

貓貓Jacque險被安樂死。（Michigan Cat Rescue）

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領養及棄養竟是同一原因？

不久後，一名婦人向Michigan Cat Rescue領養了Jacque，因為她表示想找一隻會坐在她大腿的貓貓。但短短一年後，這名婦人竟決定棄養，並向職員說道：「牠太經常坐在我大腿了，我受不了。」職員們大感震驚，沒想到她當初領養的理由，如今成了棄養的藉口。

Jacque十分喜歡坐在他人的大腿上。（Michigan Cat Rescue）

貓貓因被退養而患病

Jacque因此而鬱鬱寡歡，曾數天拒絕進食；後來，更因免疫系統受損而染上嚴重感冒，眼睛亦受到感染。Jacque痊癒後，Nancy及職員們再次幫牠尋家，但這次則嚴格了許多。他們在接到逾百份申請中，挑選了一對夫婦跟Jacque見面。

這對夫婦跟黏人的Jacque初次見面已經相處融洽。（Michigan Cat Rescue）

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這對夫婦跟黏人的Jacque初次見面已相處融洽，甚至高興得流淚，他們直言：「我們想給牠一個家。」其後，他們更為Jacque取了新名字「Giuseppe」。

在旁的Nancy看到Jacque終於覓得幸福，不禁感觸落淚：「這就是我們每天拼命拯救不同生命的原因。」