【寵物節2019】寵物救護車全港首創　港、九、新界通宵救援

當寵物在晚間遇上不適，作為主人的你一定會感到徬徨無助。 現在有構機推出會籍，並提供晚間寵物救護車接送服務，讓寵物能夠獲得最貼心的支援，幫助寵主在寵物最危急的時候，獲得最合適的援助。

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現時香港、九龍及新界，各設一輛寵物救護車，會在晚上提供服務。

都市人生活忙碌，許多時寵主在晚間時，才會察覺到家中寵物有異常，需要緊急的醫療服務。有見及此，香港寵物會便推出了寵物救護服務會籍，讓寵物可在夜間享用寵物救護車服務，第一時間送到最合適的獸醫診所接受治療。

三輛寵物救護車隨時候命

香港寵物會所推出的寵物救護車服務，現時香港、九龍和新界各設一輛，為全港寵主提供通宵候命的緊急接送服務（時間為每日晚上8時至早上6時）。寵主如想使用這寵物救護車，需預先購買會籍。成為會員後，若寵物不幸在晚間遇上不適，便可透過App召車。App會替寵主作出「優先掛號，緊急接送」的安排，以減低寵主在求診時的無助與徬徨。

寵物救護員均有受專業訓練，能為寵物提供最適切的緊急治療。

兩年會籍零售價為1116元，包括登記費180元及為期兩年年費930元。即每月平均39元，便能替寵物帶來保障。如果成為會員後，整整兩年也未曾使用過寵物救護車服務，亦可獲贈價值1380元的寵物身體檢查服務，讓毛孩多一份保障與守護。另外，如果大家是The Club的會員，更可在「寵物節2019」時優先購買到「香港寵物會」會籍連寵物救護服務。

留心會籍是由2019年3月1日開始，為期兩年，而寵物救護服務則是次數不限。如果想購買會籍的主人，可於寵物節期間到The Club攤位了解。

寵物定位追蹤－放狗更安心

近年放狗的風氣流行，不少寵主為著狗狗身體健康，都樂意帶狗散步。不過，狗狗有時候百厭會走失，這令不少寵主極為擔心。而如果狗狗身上有定位追蹤裝置，要找會走失狗狗的機會便大增。

另外，CSL在「寵物節2019」期間，推出499元優惠價，發售「第四代寵物定位追蹤服務」。這服務包括NB-IoT寵物定位器PETBIZ以及6個月的流動數據服務。這款NB-IoT寵物定位器PETBIZ備用電量達30日，而且無論是室內或戶外定位都相當精準，更附有運動數據記，讓寵主可透過手機App，便能快速追蹤到寵物的所在位置，令寵主帶狗狗散步外出時更安心。

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