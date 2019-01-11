寵物救護車通宵On Call　一文解答10個常見問題

香港寵物會昨日（10日）宣布將於今年3月1日正式推出全港首個寵物救護車服務，分別在香港、九龍和新界各設一輛救護車。 不少寵主均對服務很感興趣。然而，因市面從未有類似服務，相信寵主們對服務具體細節也有不少疑惑。《香港01》整理了10大常見問題，有意使用服務的寵主們不妨參考一下！

Q1) 為何服務時段只由晚上8時至清晨6時？

目前只提供夜間緊急救護服務，是因為寵主在日間較易自行找到合適協助。

Q2) 服務的收費為何？

寵物救護車服務的兩年會籍零售價為1116元，包括登記費180元及兩年年費930元（每月平均39元）。會籍由2019年3月1日起生效，不限使用服務次數。如兩年內未曾使用服務，可兌換價值1380元的寵物身體檢查服務。

Q3) 寵物遇急病時，如何召喚救護車？

用家須下載「Pet Club」手機應用程式，並於程式內召車。

香港寵物會日前宣布將於3月1日正式推出全港首個寵物救護車服務。（香港寵物會）

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Q4) 只限貓狗使用服務？

寵物救護車目前只接收貓狗。

Q5) 救護車最多可容納多少寵物？

寵物救護車最多可容納兩隻寵物。

Q6) 寵物會被送去哪間醫院？

寵物會被送到最近醫院。（東區動物醫院、新界動物醫療中心、西區獸醫診所、旺角動物醫療中心及VET01）

Q7) 寵物送到醫院後，會否送返住宅？

不會，寵物救護車只負責把寵物送抵醫院。

車內有寵物專用擔架等設備，而每位隨行救護員亦必須通過聖約翰救傷隊的寵物急救課程。（香港寵物會）

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Q8) 車上有甚麼救護設備？

車內有140cm的寵物專用擔架、氧氣樽、寵物專用氧氣面罩、制氧機、急救包等等。

Q9) 車上有多少位寵物救護員？他們有否特別資格/牌照？

車上有1至2位寵物救護員隨行，他們均通過了聖約翰救傷隊的寵物急救課程。

Q10) 車上設備共值？

每輛寵物救護車價值近100萬港元。

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