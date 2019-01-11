小妹妹用歌聲告別14歲貓貓　一句「你是我的陽光」惹哭網民

貓貓在一眾寵主心中早已如家人般重要，而飼養了14年的毛孩更是生命中不可或缺的存在。早前，網上流傳著一段小女孩唱歌告別14歲愛貓的片段。片段中小女孩唱著「你是我的陽光」，懷中的貓貓看起來十分虛弱，這個哀傷的畫面令很多網民不禁流淚。

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片段中的貓貓名叫Bailey，由美國女子Erin一家所養。去年12月初，Bailey因不敵病魔而離世。在牠彌留之際，Erin的4歲女兒Abby緊抱著牠唱了一首歌，歌詞中寫道「你是我的陽光」，可見他們之間的感情有多深厚。

貓貓Bailey病重，小女孩Abby把牠抱在懷中並為牠唱歌，唱畢便低頭親吻牠。（Instagram@bailey_no_ordinary_cat）

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故事始於2004年12月，居於美國 Illinois州的Erin開始飼養Bailey。後來，Erin分別誕下了3名孩子，包括大女Abby次女Hannah。Bailey十分喜歡撒嬌，總是希望被家人重視。當家人在看電視時，牠總會跳到家人面前，逼著他們跟牠玩耍。

Abby和Hannah經常跟Bailey黏在一起，感情十分要好。（Instagram@bailey_no_ordinary_cat）

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兩名女兒跟媽媽Erin同樣疼愛Bailey，不論睡覺、洗澡、嬉戲都跟牠黏在一起。她們甚至替Bailey舉行了「婚禮」，找了一隻披著頭紗的貓公仔充當「新娘」，並為Bailey穿上新朗服裝，場面惹笑。她們在慶祝節日時也不會漏掉Bailey，在聖誕節時會為牠戴上充滿聖誕氣氛的飾物。

Erin更為Bailey開設了Instagram帳戶，分享她們一家和Bailey的日常生活點滴，吸引了近十萬粉絲。

網民們得知Bailey去世的消息後，紛紛寫信為Erin她們打氣，令Erin大為感動。（Instagram@bailey_no_ordinary_cat）

可惜的是，14歲的Bailey最終因腎病而於去年年底離世。Erin於網上公布消息後，逾百網民紛紛寫信為她們打氣，令她大為感動。至於Abby以歌聲送別Bailey的短片則被瘋傳，截止目前已有數十萬人次觀看。