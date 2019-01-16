流浪貓皮膚病無法睜眼　痊癒後亮出「寶石眼睛」

很多熱心義工一旦看見街上流浪動物患病，總會不求回報地馬上伸出援手。美國一名義工在街頭救起了一隻因患皮膚病而暫時失明的貓貓，貓貓痊癒後終能張開眼；這時她才發現貓貓竟擁有異色瞳，雙眼分別為藍色和黃色，令她十分驚喜。

美國佛羅里達州的街頭出現一隻流浪貓，牠整臉長滿疥癬，路過的人都對牠避之則吉。然而，動保機構Animal Friends Project的創辦人Carmen Morales卻停了下來，向牠伸出援手。

貓貓整臉長滿疥癬，路過的人都對牠避之則吉。（Carmen Morales）

Carmen不忍看見這隻小貓瑟縮街頭一角，便把牠帶回家並為牠取名為Cotton。6歲的Cotton因患疥癬，連眼睛也無法張開。Carmen把牠安置在家中浴室隔離治療，每天也餵牠吃藥及塗抹藥膏。牠起初很不習慣塗藥膏一環，在數天後才適應了療程，而病情亦有所改善，不再整天搔癢。雖然牠暫時失明，但卻對Carmen表現出無比信任。

貓貓因患皮膚病而無法睜開眼睛。（Carmen Morales）

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數星期後，Cotton終於能夠張開眼睛了！牠張開眼睛的一剎，有如寶石般的雙眼令Carmen十分驚喜。原來Cotton的雙眼有著不同顏色，一邊是藍色，而另一邊則是黃色。3個月後，Cotton已經完全康復了。Carmen感動地表示：「我們還以為牠一生都將失明。獸醫曾說就算治好牠的疥癬，牠的視力也恐怕將受影響，但牠現在雙眼卻很健康，這真是一個極大的驚喜。」

貓貓痊癒後終能睜開眼，牠美麗的異色瞳令Carmen大感驚喜。（Carmen Morales）

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或因曾流落街頭的關係，Cotton一遇到陌生人便會變得緊張和膽小，牠只有留在Carmen身旁時才會較自在。很多人也因Cotton雙眼而向Carmen表示欲領養牠，但Carmen眼見Cotton好不容易才信任及依賴她，不忍心要Cotton重新適應新家庭。Carmen最終決定收養Cotton，讓牠成為家中的新成員。