金毛拒吃藥　主人出奇招　讓牠秒速張開嘴　網民：識時務者為俊狗

內地網紅金毛尋回犬「蛋黃」，最近因身體不適，需要吃藥。狗主人用香腸塞藥，希望蛋黃乖乖吃下去，可惜牠看到藥丸後，便不願張嘴。最後，主人使出奇招，讓牠自願張開嘴。到底主人做了什麼呢？

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人氣金毛尋回犬蛋黃準備吃藥！（影片截圖）

內地網紅金毛尋回犬「蛋黃」，近日因為身體不適而需要服藥。女主人為牠準備了一條香腸，並在香腸上塞了三粒藥丸。蛋黃最初看到香腸時，笑得非常開心，不過當牠留意到塞在裡頭的藥丸，立刻拉下臉。女主人遞到牠的嘴兩旁，牠都不願張嘴。

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鏡頭一轉，在蛋黃身旁的男主人，開始模仿著牠的行為，女主人把香腸遞過去，他連續兩次把藥推開。鏡頭後的女主人隨即拿起地上的拍子，不由分說地狠打他。蛋黃看到男主人被打後，馬上慌張起來。女主人再次把塞了藥丸的香腸放到蛋黃面前，牠立即張開嘴，津津有味地吃著。

識時務者為俊傑，蛋黃看到男主人被打後，立即張嘴吃藥。（影片截圖）

影片上載到抖音後，馬上便網友轉載，連Facebook群組「●【爆笑公社】●」的版主亦不例外。影片上載兩天，已經有超過1萬4千人按讚、約8百則回應及近5千9百次分享。大部份網友都讚蛋黃可愛，有網友留言指：「其實狗狗是看他可憐才幫他吃的。」、「識時務者為俊狗！」、「養不教父之過！」、「下次可以試這招。」