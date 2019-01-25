金毛犬偷媽媽球鞋忘情狂索　網民笑崩：吃完鞋子再舔媽媽吧！

「主人的氣味是最性感的！」一名網友早前於其Instagram帳戶分享一段了一段狗狗搞笑影片，事緣家裡的金毛尋回犬「Napa」竟偷偷地從鞋櫃中叼走媽媽的球鞋，再跑到床上獨自「享用」！ 主人多番出手阻止，狗狗竟忘情埋頭狂吸，還露出銷魂表情，擺出一臉幸福滿足的樣子！不少網民看畢影片後都不禁崩潰表示，「隔著螢幕都聞到味道了！」

Instagram用戶「napathegolden」經常都會在其社交平台上分享與狗狗日常的生活點滴，這天「Napa」就趁著主人不留神，將媽媽的球鞋叼到床鋪，然後竟將小頭埋進鞋履內瘋狂吸氣，最後臉上還擺出一副「享受」的樣子，彷彿在說：「這是媽媽獨特的氣味～」

影片上載至網絡後，不少網友都紛紛表示因為毛孩萌爆的舉動而笑翻。（影片截圖）

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後來當主人發現狗狗這樣做時，欲將鞋子拿開，但Napa竟完全沒有要鬆口的意思，還斜瞪著媽媽，彷彿又再控訴著「這是我的戰利品！」

Napa的instagram追蹤人數至今已有多達42,000粉絲追蹤，名乎其實是一隻狗明星！（IG@napathegolden）

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影片上載至網絡後，不少網友看畢都紛紛表示笑翻，「鞋子的味道有那麼香嗎？」、「吃完鞋子再舔媽媽，太棒了～」、「汪：味道酸酸的我喜歡」、「崩潰的畫面」、「我家的狗狗小時候也很愛睡在鞋子裡，其實到底哪裡好聞呢？」

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