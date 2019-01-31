【最動容婚禮】女同志帶6隻流浪貓見證　為牠們找到新家

婚禮中哪一幕最令你感動？有一對同志貓癡，舉辦婚禮時帶了6隻在收容所安置的流浪貓，希望牠們能見證這重要時刻。結果，貓貓深受賓客歡迎，更可喜的是，婚禮結束後全數流浪貓覓到溫暖的家，成就一場最動人的婚禮。

Iz和Colleen，在5年相戀過後，舉辦婚禮時帶了特別嘉賓到場。（網上圖片）

居於美國華盛頓的女同志伴侶Iz和Colleen，經過5年相戀，早前舉辦婚禮。由於她們兩人都是貓奴，原想帶家中的兩隻貓貓出席婚禮並擔任牠們的見證人，但兩隻貓貓均上了年紀，因此不便出席。後來兩人靈機一觸，於是邀請了浪容所6隻流浪貓出席。

到場的賓客全被貓貓融化了心。（網上圖片）

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Iz和Colleen將迎賓酒會改成吸貓時間，讓賓客們能在婚禮前的空檔和貓咪們玩耍，所有出席的賓客都貓貓融化了心，有人更說：「所有婚禮都應該要有吸貓時間！」不過，也有網友質疑，該對新人不應讓貓咪出席於這種場合，因為對牠們來說是一種壓力。

Colleen回應指，她非常在意貓咪的感受，因此特別挑選收容所裡不怕陌生人的小貓，也請義工負責照顧，而且賓客亦保持溫柔。更令人感動的是，所有貓貓均在婚禮結束後，獲得有心人領養！