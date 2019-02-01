【爆笑】貓咪當地鐵查票員　網民：沒罐罐休想入閘上班

「唔准買小童飛。」網上最近瘋傳一段搞笑影片，事緣一隻小貓坐在地下鐵一個入閘機上，看住一眾「上班一族」入閘趕車，期間還擺出一副氣定神閒的樣子，與乘客匆忙的樣子造成強烈的對比，不少網民看畢影片後都紛紛表示笑翻：「沒罐罐就不准入閘！」

網民Kenny Chan日前於Facebook群組「PLAY HARD 玩硬」上載一段搞笑貓貓影片，事緣以色列佩塔提克瓦（Petah Tikva）一隻小貓竟懶洋洋地趴在地下鐵其中一個入閘機上，「監察」著乘客是否有「嘟」卡入閘！影片上載至今已有過萬觀看次數，小貓氣定神閒與乘客匆忙的樣子形成強烈的對比，場面非常惹笑！

從影片中可見，一隻肥胖的三色貓氣定神閒坐在閘門上，盯着每位準備入閘的乘客，期間不少乘客發現小貓後，都忍不住伸手撫摸牠的小頭，向盡責的「查票員」道別。（影片截圖）

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從影片可見，一隻肥胖的三色貓氣定神閒坐在閘門上，盯着每位準備入閘的乘客，期間不少乘客發現小貓後，都忍不住伸手撫摸牠的小頭，向盡責的「查票員」道別。不過都有不少乘客表現冷淡，沒有被小貓打動，拍卡入閘後就直行直過，看似已對小貓的「工作」司空見慣！

▼▼▼點撃影片！看貓貓如何查票！▼▼▼

此搞笑影片上載不足一星期吸引世界各地的網民觀看，不少網民皆表示影片相當有趣，有網民更打趣說道：「先得三個人摸我！好唔開心！人類點解你咁cool（冷淡）」、「貓貓相當稱職」、「有罐罐給我才可入閘！」