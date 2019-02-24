【寵物新知】自動清潔狗廁所　換墊無需再親自動手

身為狗主的你，每天也必然要處理家中狗狗的排泄物。每天也要親手清理狗狗的大小便，久而久之，或許會令你感到厭惡。美國一家公司為了方便各位狗主，推出了全球首創的自動清潔狗廁所，讓你不用再為狗狗如廁的事操心。

處理毛孩的大小便是每位寵主必經之事，看似簡單，但有時也可能帶來不少麻煩。相信很多寵主也試過在下班後，帶著疲累的身軀一打開家門便嗅到那股狗狗在廁所墊上如廁後的異味，實在叫人難受。

一家美國公司早於2017年已推出全球首款自動清潔的狗廁所──「Brillient Pad」。（Brilliant Pad）

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有美國公司為了解決這問題，早於2017年已推出全球首款自動清潔的狗廁所──「Brillient Pad」，售價為149美元。這款狗廁所的外表及尺寸跟普通狗廁所相約，但它最大的賣點就是全自動化。每當狗狗在墊上如廁後，「Brillient Pad」會自動更換新的廁所墊，骯髒了的廁所墊會被捲至一旁的密封式收集箱，確保不會散發異味，寵主們全程也無需親自動手。

這款狗廁所的外表及尺寸跟普通狗廁所相約，但它最大的賣點就是全自動化。（Brilliant Pad）

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每卷用環保物料製成的廁所墊可使用約數星期，免去了寵主不少煩惱。這個狗廁所同時設有感應器，確保在狗狗離開後才會捲動墊子。寵主可設定每天更換墊子的次數，由一至三次不等；另外，寵主亦可於任何時候按鈕立刻更換墊子。

▼▼▼▼▼點擊影片看狗狗的使用示範▼▼▼▼▼

根據官方網站上的指引，「Brillient Pad」適合不重於25磅（約11公斤）的狗狗使用，但未必適合較年老、較膽小或沒有使用習慣的廁所墊的狗狗。

他們更在官方網站上提供協助，由獸醫及狗狗行為學家指導寵主應如何訓練狗狗使用「Brillient Pad」。網站上亦有圖文並茂的說明書，教用家如何組裝及使用這部機器。可是，如果身在香港的寵主想買的話，要先計算好運費。