可憐狗遭拳打腳踢棄湖邊　狂追車尾心碎畫面曝光

新年是與家人團聚的溫馨日子，有人卻選擇在這普天同慶的時節遺棄家人。日前，一段男子遺棄狗狗的片段在Facebook流傳。據拍攝者指，事發於美國加州，該男子對狗狗拳打腳踢並將其遺棄於湖邊。片段曝光後，當地動物收容所已著手調查事件。

本周三（6日），美國加州一名男子上載了一段狗狗被遺棄的短片至Facebook，引起網民熱議。片段中的男子不停推開身旁的黑色狗狗，無視不斷試圖登車的狗狗，逕自駕車離去。

片段中的男子不停推開身旁的黑色狗狗，其後更逕自駕車離去。（Daily Mail）

片段上載者名為Stephen Sage Silver，他指事發地點為加州的Bakersfield地區的湖邊（Lake Ming）。

他指，片段中的男子對該黑色狗狗拳打腳踢，於是上前制止，該男子差點與他發生肢體衝突。其後，該男子似乎決意遺棄狗狗。從片段中可見，狗狗不停撲向該男子，並數度嘗試登車，但均被該男子推開及阻止。

該男子關上車門後，狗狗仍不捨地趴在車門上。（Daily Mail）

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該男子成功拋下狗狗登車後，只見狗狗仍不捨地趴在車門上。當該男子駕車離去時，狗狗更狂奔追車。Stephen稱該男子離去時對他大喊：「這是你的狗，不是我的。」（It's your dog not mine.）

當該男子駕車離去時，狗狗更狂奔追車。（Daily Mail）

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Stephen指，當地的動物收容所Kern County Animal Services已著手調查時件，呼籲公眾提供片段中男子的相關資料，該男子或因遺棄動物而面對發款。至於被遺棄的狗狗，則正在收容所生活。