【忠犬】虎斑狗狗遭棄4年　每天仍徘徊後巷　盼與前主人重逢

狗狗永遠也會愛著你，即使你曾經狠狠地拋棄了牠。 4年前的除夕夜，虎斑浪浪「姊姊」被棄於台灣中和區某個後巷，但最令人傷心的是即使至今已達4個年頭，狗狗每天仍堅持站在同一個地方等待主人回來領回牠，虐心的畫面令附近居民不禁發文表示，「期望原飼主能看到此文，能回來看看牠。」

虎斑浪浪「姊姊」被主人棄養的4年間，經常都會在車輛往來的路口出沒。（網友Sanyuan Lu提供）

附近居民表示，虎斑浪浪「姊姊」被棄養的4年間，經常都會在車輛往來的路口出沒，即使附近有善心商家願意收養牠，毛孩仍堅信原主人會回來領回牠，因此一直徘徊於危險的巷口之中。一年前由於店家需要搬遷，原想帶著姊姊一起離開，但牠抵死不從，不到一天就偷偷跑回原地等待著前主人，店主無可奈何之下，只好麻煩附近商家幫忙照顧。

巷口間的居民知道了姊姊的經歷後就決定收養牠，除了為毛孩定期注射預防針，也會帶狗狗去洗澡、美容，但毛孩似乎未能放下從前的主人，每天勢必跑到巷口中等待前飼主的出現。（網友Sanyuan Lu提供）

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巷口間的居民知道了姊姊的經歷後就決定收養牠，除了為毛孩定期注射預防針，也會帶牠去洗澡、美容，過著美好的生活。



但在如此快樂的環境下，狗狗似乎未能放下從前的主人，仍依舊堅持不住新家，每天勢必跑到巷口中等待前主人的出現，網友Sanyuan Lu路過該區看到此情景後亦不禁在Facebook發帖對原主人說，「從你棄養至今已4年多了，1460多個日子，一位小小毛孩已長大，無時無刻都在巷口附近尋找你的蹤跡，等待你的出現，接牠回家。」

不少網民看畢「姊姊」的故事都紛紛留言表示痛心。（網友Sanyuan Lu提供）

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不少網民看畢「姊姊」的故事都紛紛留言表示痛心，「好心疼，前飼主為何能做出遺棄之舉！」、「真是憨忠又讓人心疼的孩子」、「看到哭了，好捨不得」、「為什麼人類造虐，卻是毛孩受罪！」