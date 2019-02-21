【犯罪片段】柴犬兄妹超百厭　3分鐘KO圍欄　專家拆解原因

前天（19日），一位狗主於在Facebook「香港柴犬俱樂部」群組內分享了家中柴犬的「犯罪片段」。片中的兩隻柴犬合力啃咬床邊的紗網，不消3分鐘，牠們已成功突破紗網並跳上主人床，令網民們捧腹大笑。 愛協的狗隻訓練師指，狗狗喜歡在床上搗亂有幾種原因，主人必先了解，才能對症下藥。

赤色柴犬名叫「少爺仔」，現年1歲多；而旁邊的白色柴犬則叫「雪碧」，僅得9個月大。（受訪者提供）

網民Mei Ling於前天（19日）上載至Facebook的這段「罪證」，記錄了兩隻柴犬在短短3分鐘內咬破床邊紗網，成功攻佔主人的床鋪。片段中的赤色柴犬名叫「少爺仔」，現年1歲多；而旁邊的白色柴犬則叫「雪碧」，僅得9個月大；由Mei Ling及其男朋友Tiger一同飼養。

「少爺仔」和「雪碧」十分齊心地合力攻擊該紗網。（受訪者提供）

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Mei Ling指，當日她在離開住所半小時後開啟閉路電視，豈料看見這個畫面，令她哭笑不得。從影片中可見，「少爺仔」和「雪碧」十分齊心地合力攻擊該紗網。期間，「雪碧」更不時望向閉路電視鏡頭，疑似為「少爺仔」把風。短短3分鐘，牠們已咬出破洞，「少爺仔」率先把頭鑽進去，然後跳上床鋪，「雪碧」則緊接其後。

▼▼▼▼▼看「少爺仔」和「雪碧」如何輕鬆KO圍欄▼▼▼▼▼

Mei Ling向《香港01》表示，「少爺仔」以往也經常在他們的床上小便或搗亂，更曾經咬爛床褥。她在更換新床褥後，增添了這個床欄（即床邊紗網），希望能阻止「少爺仔」搗亂。自此之後，「少爺仔」便甚少跳上她的床，但情況卻在「雪碧」加入後改變。

「少爺仔」以往也經常在主人床上小便或搗亂，更曾經咬爛床褥。（受訪者提供）

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她笑言：「佢哋兩個好似成日喺到計劃緊啲嘢咁，破壞力乘二。有人嘅屋企嗰陣就乖啲，無人喺屋企嘅話就會古古惑惑。」她每天回家也會看到新的角落被破壞，她無奈道：「日子耐咗就麻木，嬲嚟都無用。每日都好想快啲收工返屋企，以免有更多破壞。」

Mei Ling笑指牠們十分古惑。（受訪者提供）

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專家：主人宜先了解原因

為甚麼狗狗總喜歡跳到主人床上？

愛協的狗隻訓練師黃浩倫指，狗狗喜歡在床上搗亂的原因，難以一概而論。以下的3個原因最為常見，當中包括狗狗希望透過有關行為，獲得主人注意、因外出時間太短而導致精力過於旺盛，或主人曾用錯方法訓練狗狗如廁。由於每隻狗狗的性格及經歷也有所不同，他建議主人先與狗隻訓練師詳談，然後對症下藥。