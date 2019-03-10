心急雪橇犬等出街　女主人化妝2小時　牠眼神超哀怨

日前，台灣有網民在Facebook分享了一段影片，片中的雪橇犬一臉哀怨地凝視著正在化妝的主人，相映成趣的畫面迅速吸引了網民們的目光，影片短短數天已獲數千人讚好。

每逢女士們專心地化妝時，似乎就會忘記了時間的流逝，不自覺地擾攘好一陣子。這時，就是對她們身邊友人耐性的考驗。台灣一名網民月初（1日）在Facebook群組「爆笑公社」分享了一段短片，證明原來不僅男友們會成為女士化妝時間太長的「受害者」，就連狗狗也無法倖免於難。

雪橇犬哀怨地盯著正在化妝的主人。（Facebook@爆笑公社）

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片中的一頭雪橇犬神情哀怨，一直盯著前方正在化妝的主人；而主人則專注地對著鏡子刷眼睫毛，完全沒有回頭看牠。該網民在影片說明中寫道：「說好的出門溜狗，我等你等兩小時了」，說明了雪橇犬原來正在等主人帶牠外出散步，但卻已等了兩小時。在短片的最後，雪橇犬無奈地垂低頭，似乎十分絕望。

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片段大受網民歡迎，至今已有近3000人讚好。不少人表示雪橇犬的厭世表情非常惹笑，更有人笑指牠完美演繹出等待女友化妝時男友們的心情。