【多圖】最萌圖書館管理員　貓貓入侵大學校園

美國伊利諾州（Illinois）North Central College的圖書館「聘用」了一名特別的員工，牠體型嬌小，步伐敏捷，而且還渾身是毛。 這名員工就是虎斑貓Lucy。

Lucy是這所大學圖書館中最受歡迎的員工。（Instagram@ncclibrarylucy）

虎斑貓Lucy是North Central College大學圖書館中最受歡迎的員工，不少學生也慕名而來探訪牠，為圖書館帶來不少人流。牠跟其他圖書管理員一樣，也有出勤紀錄。牠經常會在館內四處巡邏，有時甚至會坐在諮詢櫃台回答學生們問題。

Lucy跟其他圖書管理員一樣，也有出勤紀錄，最後一列的紀錄便是屬於牠的了。（Instagram@ncclibrarylucy）

▼▼▼▼▼點擊相片看Lucy的工作花絮▼▼▼▼▼

+ 9 + 8 + 7

相關文章：小妹妹用歌聲告別14歲貓貓 一句「你是我的陽光」惹哭網民

根據Lucy的同事透露，牠有時會偷懶不上班。牠在春秋兩季會較常上班，但偶爾也會到附近嬉戲，直到圖書館關門仍樂而忘返。至於每逢炎夏及寒冬，牠則會躲起來度假。

圖書館的職員們自去年4月起為Lucy開設了Instagram帳戶，目前已有近4000名粉絲。（Instagram@ncclibrarylucy）

相關文章：流浪貓皮膚病無法睜眼 痊癒後亮出「寶石眼睛」

圖書館的職員們自去年4月起為Lucy開設了Instagram帳戶，目前已有近4000名粉絲。圖書館職員指Lucy十分受歡迎，更曾在一晚間激增500名Instagram追隨者。牠更曾被美國媒體選為「13個圖書館愛好者必須關注的Instagram」的第7位，人氣可見一斑。