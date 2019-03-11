【Crufts Dog Show】蝴蝶犬成全場總冠軍　狗觀眾電視前恭賀

Crufts Dog Show是狗界每年的盛事，皆因它是全球最大的狗展之一。今屆的Crufts Dog Show已在3月10日於在英國伯明翰圓滿落幕。除了有眾多愛狗之人關注這場狗展外，原來作為家庭觀眾的狗狗們也十分關心賽事，不少網民紛紛在Twitter分享愛犬在家觀賞賽事的圖片。

Crufts Dog Show不單是一場不同狗種之間的競技比賽，同時也是供狗主為狗狗精心打扮的大好機會。今屆的賽事已在剛過去的3月7日至10日，一連四天在英國伯明翰國家展覽中心舉辦。

蝴蝶犬在多種犬種中脫穎而出，成為今年的全球最佳品種狗。（Youtube@The Crufts）

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在連續數天的比賽中會進行多個項目，包括測試狗狗敏捷度、服從性、跟隨音樂節拍等。當中最矚目的項目絕對是選出全場總冠軍（Best in Show）。去年由惠比特犬奪得此殊榮，而今年的優勝者則是蝴蝶犬。

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每年平均有多達200個不同品種的狗狗參賽，緊張刺激的賽事令家庭觀眾狗狗也十分投入，爭相靠在電視前觀看比賽。多位飼主在Twitter分享愛犬凝神觀看比賽的相片和影片，為同伴打氣歡呼，場面有如人們觀賞奧運般。從其中一段影片可見，一頭金毛尋回犬全神貫注地看著螢幕上的狗狗進行障礙賽，目光一直緊隨著參賽的狗狗，連頭部也情不自禁地擺動，場面逗趣。