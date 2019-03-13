台嬰剃頭後長出「貓掌型」頭髮　母笑言：註定是貓奴了

早前，本報曾報道一名台灣女子約定病逝愛貓要轉世成她孩子的感人故事，原來不僅她的次子與貓貓甚有淵源，就連她6歲的大兒子也是「被貓貓選中的小孩」！大兒子出生後也曾經歷剃髮儀式，他後來長出的頭髮竟與貓掌的形狀十分相似，令人嘖嘖稱奇。

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Queena與其次子「藍寶」及愛貓「比比」的經歷感動了萬千網民，令他們一家成為網絡熱話。其實，除了「藍寶」與貓貓之間有著密不可分的關係外，Queena的6歲大兒子Ethan也與貓貓十分有緣。

Ethan當年進行剃頭儀式後，重新長出的頭髮竟有如貓掌形狀。（Facebook@Queena Hsiao）

當年Ethan在剛出生後不久，也有按照台灣傳統習俗進行剃頭儀式。雖然他的頭皮上並沒有如弟弟般的印記，但是他在剃頭後長出的頭髮卻讓眾人驚呆。剃頭後一周，Ethan的頭髮開始長回來，而形狀竟然跟貓掌甚為相似！在之後的三個月內，Ethan也一直維持著相同髮型，貓掌的形狀亦隨著頭髮生長而越發明顯。

Queena及家人大感神奇，心想「就算不是貓投胎，這孩子應該也註定是貓奴了！」

貓掌的形狀亦隨著Ethan的頭髮變長而越來越明顯。（Facebook@Queena Hsiao）

然而，被貓掌「附身」的Ethan在小時候卻不太受家中貓貓歡迎。Queena指其中一隻貓貓「小王子」因吃醋，經常在Ethan的玩具上小便，令她苦惱不堪。但隨著Ethan長大，他和「小王子」的感情也自然地變好了，現時他們時常黏在一起。Queena更透露，一旦她責罵「小王子」時，Ethan便會立刻出言阻止，令她哭笑不得。