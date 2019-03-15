漁護署處決泰國狗惹萬人怒　泰動保組織擬控告港府

日前一隻泰國狗狗疑因走失誤登貨船，橫越千里來到香港，最後被漁護署捉走，漁護署日前回覆查詢時證實，該狗隻已被人道毀滅。消息傳出後，惹來本地及泰國網民批評。 有泰國通之稱的專欄作家胡慧冲曾與泰國當地動保組織聯絡，他指對方的法律團隊正研究法律細節，打算控告本港漁護署。另外，立法會議員鄺俊宇日前發起網上聯署，短短兩日已收集到過萬個簽名。鄺今日上午會聯同其他動保組織，到長沙灣政府合署漁護署總部請願，並將簽名交給當局。

一頭泰國的狗狗在日前隨著一艘貨船抵港。（受訪者提供）

日前網上傳出一隻小狗於船艙的照片，指該隻小狗跟隨一艘由泰國來港的貨船到港，其後狗狗被漁護署捉走。不過，漁護署日前回覆查詢時證實，該狗隻已被人道毀滅，發言人又指狗隻疑來自有狂犬病爆發地區，其傳播疾病風險屬極高。

胡慧冲希望，經過今次事情，漁護署應檢討現行處理外地流浪狗的安排。（fb截圖）

胡：一個外國義工團體 面對的是政府部門

不少愛護動物人士及動保組織炮轟漁護處即日「處決」狗狗的決定太草率，甚至沒有運用常識。胡慧冲向記者透露，協助狗主取回公道的當地動保組織Watchdog Thailand對今次事件極為失望，目前該組織的法律團隊正在商討細節，有意越洋控告漁護署：「雖然只是一個外國義工團體，而面對的是一個特區政府的政府部門，但憑着他們的理據和誠意，希望能夠為狗狗和泰國朋友取回一個公道丶一些答案。」

胡慧冲指，協助狗主取回公道的當地動保組織Watchdog Thailand對今次事件極為失望，目前該組織的法律團隊正在商討細節，有意越洋控告漁護署。（fb截圖）

胡慧冲在fb專頁公布消息後，獲大批網民留言，大部分支持有關決定：「請跟泰國的團體說對不起，我們很羞恥，亦很憤怒。」、「告得好！」

胡慧冲認為，經過今次事情，漁護署應檢討現行處理外地流浪狗的安排：「係咪可以有酌情權呢？起碼畀4日（觀察期）佢啦……香港人無屋住無樓住，幾慘，到頭來連一隻狗都容納唔到，仲更加慘。」

另外，立法會議員鄺俊宇（13日）發起網上聯署，要求當局交代人道毀滅狗狗的理由並且道歉。聯署行動除了獲得港人支持，聲明還有泰文版本，不少泰國人都立即響應，短短兩日已收集到過萬個簽名。鄺今日上午會聯同其他動保組織，到長沙灣政府合署漁護署總部請願，並將簽名交給當局。

鄺俊宇與其他動保組織今日上午向漁護署遞交聯署聲明。（鄺俊宇fb）

除是次「處決」泰國誤上貨船的犬隻外，漁護署近年亦牽涉多宗受爭議的動物事件，當中主角包括小赤狐、藥房貓波子等等。

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