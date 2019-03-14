泰國狗遭處決　漁護署新回應：至少4天觀察只適用於本地流浪動物

日前一隻泰國狗狗疑因走失誤登貨船，橫越千里來到香港，最後被漁護署捉走，漁護署昨日（3月13日）傍晚回覆查詢時證實，該狗隻已被人道毀滅，事件觸動愛護動物人士的神經，有動保組織甚至批評當局在處理今次事件欠常識。 漁護署（3月14日）晚上回覆《香港01》指，當局會檢視處理有别於一般非法入口動物的獨特個案時的程序。至於有聲音指，按現時政策當局應觀察狗狗不少於4天才作「處決」決定。當局指有關政策只適用於本地的流浪動物，並不適用於非法進口的動物。

一頭泰國的狗狗在日前隨著一艘貨船抵港。（受訪者提供）

日前網上傳出一隻小狗於船艙的照片，指該隻小狗跟隨一艘由泰國來港的貨船到港，其後狗狗被漁護署捉走，熱心網民紛紛於網上轉發事件，消息終傳達給泰國狗主。惟漁護署昨日（3月13日）傍晚回覆查詢時證實，該狗隻已被人道毀滅，發言人指狗隻疑來自有狂犬病爆發地區，其傳播疾病風險屬極高。

除是次「處決」泰國誤上貨船的犬隻外，漁護署近年亦牽涉多宗受爭議的動物事件，當中主角包括小赤狐、藥房貓波子等等。

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非牟利獸醫診所(NPV) 執行主席麥志豪接受《香港01》訪問時指出，漁護署在今次事件中嚴格來說是合符程序：「漁護署肯定唔會做犯法事。」不過，他質疑當局無運用常識處理今次事件：「好多證據都證明狗狗有主人，佢戴有狗帶，全世界都幫緊佢搵主人…點解唔可以暫緩處理？」

漁護署：杜絕狂犬病傳入本港的可能性

漁護署的最新回覆指，當局3月12日從船公司接收了該頭狗隻後，經獸醫詳細檢查後，沒有發現該狗隻身上有植入晶片，當局亦未能得到任何可供追查該狗隻身份的資料，或有關狗隻任何健康證明文件和醫療記錄，而狗隻亦疑來自有狂犬病爆發地區，傳播疾病風險屬極高。

基於公眾衞生考慮，為杜絕狂犬病傳入本港的可能性，獸醫於3月12日晚上已經以注射藥物方式人道處理有關狗隻。有關個案是一宗特別事件，當局會檢視處理有别於一般非法入口動物的獨特個案時的程序，以期完善相關處理程序。

漁護署又指，有關該隻狗隻屍體現暫由當局保管。至於漁護署接收的流浪動物會接受不少於四日觀察的安排，當局指政策只適用於本地的流浪動物，並不適用於非法進口的動物。