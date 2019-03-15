【性別突變】家中貓女突然多了「蛋蛋」　主人崩潰獸醫也嚇呆

「獸醫起初也沒檢查到牠是男的！」台灣一隻貓貓的女主人日前在facebook分享指，日前帶家中養了9個月的「貓女」到獸醫打針，沒想到檢查下竟發現牠是有蛋蛋的「貓漢子」，就連獸醫也因之前沒發現牠的真正性別而感到驚奇。但無論如何，女主人對貓貓的愛依然沒有變：「只是稱呼需要改了，之前都叫他妹妹，現在是弟弟了。」

Jamie Yong說：「那天去打針護士突然摸到蛋蛋，我和醫生都傻了。」（受訪者提供）

Jamie Yong接受《香港01》訪問時指，日前帶愛貓Midori到獸醫打針，沒想到一直以來都以為牠是「貓女」，但一驗之下竟發現牠有蛋蛋，Jamie Yong知道這消息後崩潰地說：「這幾個月都把牠當女兒來養。」

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Jamie Yong表示，Midori是一位朋友送的混種貓，當時對方說牠是「貓女」，加上Midori個性嬌滴滴，樣貌也長得像「貓女」，她便認定家中多了一個女孩子。最意想不到的是，就連獸醫一直都沒看到牠的睪丸，因此覺得牠是「貓女」：「到那天去打針護士突然摸到蛋蛋，我和醫生都傻了。」

雖然性別被誤會了，但Jamie Yong對Midori的愛依然沒變：「日常生活上應該沒什麼不一樣，只是稱呼需要改了，之前都叫他妹妹，現在是弟弟了。剛開始叫牠Good Boy時都感覺怪怪的。」