【311地震】日攝影師留守福島警戒區　守護災後餘生的貓狗

大家還記得八年前的311大地震嗎？當年地震引發海嘯及福島核災，奪走了無數人的性命，更令當地居民無家可歸。事隔八年，受核災影響的福島仍然一片狼藉。 當年福島居民緊急遷出災區，然而他們飼養的貓狗卻被無情地遺留在原地。日本攝影師太田康介八多年前起，每隔一個星期日，便會拜訪福島，守護當地的流浪動物。

在一片狼藉的廢墟裡，忠犬仍然守護著家園，等待主人回來。（太田康介）

日本攝影師太田康介，在311大地震後得知有大批貓隻被遺留在福島。他決定要為牠們盡一點綿力，於是定期「闖進」福島20公里範圍的警戒區，餵飼當地的貓隻。

居住於東京的他，無法每天前往福島餵飼當地的貓隻，於是他在福島各地設置餵飼箱，隔星期抽空駕車到當地加添新的貓糧。

▼▼▼點撃圖片看被遺忘的福島動物▼▼▼

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他在餵飼箱附近設立了攝影鏡頭，觀察當地貓隻使用餵飼箱的情況，卻發現箱內的糧食吸引了其他動物拜訪，當中包括狐狸、野豬等等。原來需要照顧的動物，不止貓，還有狗、狐狸、牛等等。

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太田康介在福島各地放置了多個餵飼箱，他定期會前往當地加添飼料。（太田康介）

作為一位攝影師，他過去拍下了無數福島動物的照片，並出版成攝影集《被遺忘的動物們》、《依然等待的動物們》。他更因為餵飼動物，而在距離福島第一核電廠12公里的富岡町結識了當地居民松村直登。

松村直登所飼養的兩隻貓咪。（太田康介）

松村直登在災後，一直獨守在空無一人的小鎮裡，照顧當地的動物，太田康介更出版了一本攝影集《福島的小白、玳瑁以及松村先生的美好小日子》，透過鏡頭紀錄松村直登與當地動物的生活點滴。