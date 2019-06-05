【萌寵充電站】黑白流浪貓被攝影師收編　一夜變身最紅模特兒

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 為寵物拍照，相信是不少主人的樂趣，不過相片要怎樣拍才有趣呢？大家不妨可參考外國一名主人的做法。攝影師Hugo Martinez 7年前由加州搬到紐約，身邊沒有半點朋友，於是聽取家人建議，領養了一隻黑白色的流浪貓，牠就是被譽為貓界百變公主的Cheeto。今日就讓我們一起看看這隻萌貓有多特別吧！Lets go.

Cheeto本來只是隻流浪貓。(IG@princesscheeto)

Cheeto沒有什麼驚人本領，性格卻十分乖巧，因此被領養後很快便深得Hugo寵愛。

本身是攝影師的Hugo平日最愛與貓互動，於是便為牠拍攝一系列無無厘頭又可愛的照片，背景還要加上繽紛色彩，使黑白貓看起來充滿戲份。有細心看Hugo IG相片的讀者可能會問，有些相片中貓貓的動作不太合乎常理。不過大家可以放心，部分相片是經後製處理，主人一切都以牠的安全為優先。

按圖看Cheeto百變萌萌樣子↓↓↓↓↓↓↓↓

+ 18 + 17 + 16