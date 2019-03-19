【悲歌】網傳流浪狗為避驅趕　藏身化寶爐慘遭活活燒死

下月初便已是清明時節，孝子賢孫們總會奉上一袋一袋的「金銀衣紙」以孝敬先人。但原來在拜祭先人時不可或缺的化寶爐，卻是流浪狗的噩夢。有網民指曾多次看見躲在化寶爐內的狗狗被活活燒死，情景令人心酸。

日前（16日），Facebook專頁「山上貓狗協會」分享了一則令人心碎的經歷。專頁引述一名教車師傅徐先生的親身經歷，指他曾多次看到有流浪狗因被驅趕而躲在化寶爐內，最後釀成被活活燒死的悲劇。

有網民指曾多次看見有狗狗躲在化寶爐內，最後慘被燒死。（Facebook@山上貓狗協會）

據該專頁所指，徐先生經常在空餘時間駕車上山，對山上的情況甚為熟悉。該專頁表示山上有不少流浪狗，牠們每天也會被漁護署職員驅趕，及被部分掃墓人士用雨傘拍打，令牠們十分驚恐，尤其是幼犬們。面對日曬雨淋及無情驅趕，牠們誤以為化寶爐是個安全的容身之所。

該專頁希望拜祭人士能在化寶前先檢查爐內有否狗隻。（Facebook@山上貓狗協會）

然而，一旦有人前來拜祭並燃燒冥鏹時，躲在化寶爐內的狗狗便會被濃煙嗆暈，繼而被活生生燒死。該專頁表示並非怪責拜祭人士，但希望大家在化寶前能仔細檢查爐內有否狗隻，免生意外。

雖然現時有部分化寶爐已加裝鐵門，但仍有不少依然沒有任何遮掩，容易釀成意外。（Facebook@山上貓狗協會）

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雖然現時已有部分化寶爐加裝了鐵門，防止動物們誤闖；但仍然有不少化寶爐依然沒有任何遮掩，容易釀成意外。拜祭人士在下次燃燒冥鏹時，可先細心查看爐內是否有狗隻躲藏，避免悲劇發生。