日本全球首個「狗狗專用自動門」　超萌狗店長自行開門上班

在日本的熊本縣出現了全球首個「狗狗專用自動門」！熊本縣有一家售賣鎖類用品的店鋪雖看似平凡，但卻擁有一扇獨一無二的自動門，原來背後全是為了狗店長「Jack」。

該店店長飼養了一隻名叫「Jack」的柴犬，並每天帶牠一同上班。在店長努力工作時，「Jack」則會充當店內的警衛，四處巡視。「Jack」的頸上戴著員工證，證上更貼有牠的照片，毫不馬虎。

在日本的熊本縣出現了全球首個「狗狗專用自動門」！（Twitter@takenoko74_58）

為了讓「Jack」能夠自由進出店內，該店店長因此決定設置「狗狗專用自動門」。一般自動門的感應器也是安裝在約一半高度的位置，狗狗難以觸及。該店店長決定在自動門的底部安裝多一個感應器，方便「Jack」一伸手就能開門。

▼▼▼▼▼點擊圖片看「Jack」如何開門▼▼▼▼▼

「Jack」現時已掌握了如何自己開門，能自由自在地進出店鋪。除了外出如廁的時間外，盡責的「Jack」多數時間也會在店內候命，牠可愛的模樣總是讓到訪的客人們展露歡顏。

消息傳開後，網民們紛紛被「Jack」開門的可愛模樣迷倒，並大讚店主十分貼心。根據台灣網民所指，現時台北市及新竹市也有部分小店出現了「狗狗專用自動門」，看來台灣和日本的狗主也非常為狗狗設想呢！